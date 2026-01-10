¡Último minuto! Ha sido sacrificado el semental Distorted Humor a sus 33 años

Suscríbete a nuestros canales

La tarde de este sábado 10 de enero, el importante establecimiento de cría en Estados Unidos, el Win Star Farm, anunció a través de su cuenta de “X” el lamentable hecho de que el campeón semental Distorted Humor, tuvo que ser sacrificado a sus 33 años.

Una campaña formidable

Distorted Humor, fue hijo de Forty Niner en Danzig’s Beauty por Danzig, en campaña pistera consiguió ocho victorias en 23 presentaciones con producción de $769,964 para la sociedad Reineman, R. L. y Prestonwood Farms, Inc.

En su campaña de cinco años, consiguió sendas victorias en el Salvator Mile Handicap (G3), Breeders’ Cup Stakes (G2), Churchill Downs Handicap (G2) y su última victoria a los cinco años fue en el Ack Ack Handicap (G3) en noviembre de 1998. Su última participación fue en el Cigar Mile Handicap (G1) donde ocupó el tercer lugar, prueba que ganaría Sir Bear con Jerry Bailey.

Distorted Humor, engendró a 167 ganadores de Stakes

Distorted Humor, un semental líder durante toda su carrera, ingresó como semental en 1999. En 2002, superó a todos los sementales novatos y en 2011 fue el semental líder en general de Norteamérica. Ese mismo año, su hijo y mayor ganador, Drosselmeyer (3.728.170 dólares), ganó la GI Breeders' Cup Classic para WinStar. Drosselmeyer también ganó la Belmont Stakes (G1) en 2010.

En 2003, Funny Cide, de Distorted Humor y criado por WinStar y con Sackatoga Stable, ganó el Kentucky Derby (G1) y el Preakness Stakes (G1), alcanzando una fortuna de 3.529.412 dólares.

Distorted Humor es el padre de cuatro campeones: Funny Cide, potro de 3 años campeón de Eclipse; Pathfork, potro de 2 años campeón en Irlanda; Regal Ransom, potro de 3 años campeón en los Emiratos Árabes Unidos; y Hillaby, criado en Ontario, campeona velocista femenina en Canadá.

Distorted Humorm fue padre de 23 generaciones, engendró la impresionante cifra de 167 ganadores Stakes, 72 ganadores de stakes de grado, y sus caballos han acumulado ganancias cercanas a los 170 millones de dólares. Entre sus mejores caballos se encuentran ganadores de Grado I como Drosselmeyer, Funny Cide, Commentator, Any Given Saturday, Flower Alley, Hystericalady, Boisterous, Awesome Humor y muchos otros.

Sentido mensaje de los dueños del Win Star Farm

Citamos: “Con gran pesar, compartimos el fallecimiento del legendario DISTORTED HUMOR, campeón semental de primer año y campeón semental general, quien continúa influyendo en la raza. Fue sacrificado el sábado por la mañana debido a las dolencias propias de la vejez a los 33 años. “Es un día muy triste para todos en WinStar Farm perder a un semental generacional como Distorted Humor”, dijo Elliott Walden.”

“Nos consuela su legado. Su impacto en la raza es innegable y se sentirá por generaciones venideras”. Distorted Humor fue uno de los cuatro sementales originales de WinStar Farm y ha vivido en estas tierras durante los últimos 27 años. Fue un pilar fundamental de nuestras operaciones de cría y jugó un papel fundamental en el desarrollo de la granja; sin él, no seríamos lo mismo. Queremos agradecer a todas sus conexiones, criadores y fanáticos por su continuo apoyo mientras lamentamos la pérdida de un caballo increíble.