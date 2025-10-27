Leonel Reyes Ramos a un paso de un hito histórico tras llegar a 100 victorias en la temporada

Suscríbete a nuestros canales

Con cada competencia, Leonel Reyes Ramos demuestra con gran destreza y profesionalismo que posee el talento y la capacidad necesarios para alcanzar logros importantes dentro del mundo de la hípica en Estados Unidos. Su desempeño refleja claramente que está preparado para enfrentar y superar grandes desafíos en su carrera como jinete.

El jinete venezolano Leonel Reyes Ramos se mantiene constantemente en la cima de los jockeys más exitosos en la Florida, logrando destacarse semana tras semana. Este talentoso piloto, quien se coronó campeón en Valencia, Venezuela, tuvo un fin de semana excepcional al obtener cuatro victorias, que le permitió arribar a 100 victorias en la temporada y lo pone cerca de las mil victorias de por vida en Estados Unidos.

Gulfstream Park: Leonel Reyes Ramos un jinete de mil victorias

Este fin de semana el jinete venezolano Leonel Reyes Ramos, consiguió cuatro victorias en el Sunshine Meet que se corre en el hipódromo de Gulfstream Park, circuito ubicado en Hallandale Beach, Florida. Reyes Ramos, consiguió la primera victoria de la semana en la tercera carrera de la jornada del viernes sobre el ejemplar Ms. Bucchero. Prueba que se corrió por Allowance Optional Claiming por $58.000 en distancia de 1.200 metros con registro de 70”1. Este ejemplar fue presentado por su propietaria Diane Morici.

En la décima carrera de la jornada del viernes se corrió por un Allowance Optional Claiming, donde Ramos, llevó las riendas del ejemplar Itza Boss, para el entrenador también nativo José Francisco D’Angelo. Este macho sorprendió en la taquilla y dejó crono de 54”3 para 1.000 metros en grama.

Mientras que en la jornada dominical la yunta con Diane Morici, visitaron el parque de vencedores con el ejemplar Wrecking Ball. Esta carrera se corrió en un crono de 102.4 para 1.700 metros en pista de tapeta. Cerró la semana con Snitch Dorada para José Francisco D’Angelo, en la decima carrera en un Maiden Claiming por $34.000 en distancia de 1.000 con registro de 56”3 en pista sintética.

Este viernes, continúa la emoción con un triple programa con la disputa de la novena semana del Sunshine Meet en Gulfstream Park, circuito ubicado en Hallandale Beach, Florida. Leonel Reyes Ramos, con estas victorias llegó a 100 victorias en la temporada y 997 de por vida en Estados Unidos. Para esta semana tendrá la oportunidad de eclipsar la centena de triunfos en el año y las mil victorias de por vida en Estados Unidos. Ramos, llevará 26 montas entre viernes y domingo.