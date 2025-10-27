La temporada del “Bing Crosby” en Del Mar llega con su meeting Fall

Suscríbete a nuestros canales

La temporada del Fall Meet llega este jueves 30 de octubre con la realización de nueve competencias en la cual se incluyó el Let It Ride Stakes por $100.000 en una milla. La temporada de otoño de Del Mar ofrece un sólido menú que incluye la edición 42 del Campeonato de Criadores en Estados Unidos, las afamadas Breeders’ Cup, con una emocionante cartelera entre viernes 31 de octubre y sábado 1 de noviembre.

Del Mar Racing: Inicia la temporada 12 de otoño en San Diego

La temporada 12 de carreras de otoño, está lista para dar inicio este jueves 30 de octubre en el hipódromo de Del Mar, ubicado en San Diego, California, que además servirá de anfitrión para la edición 42 de las Breeders’ Cup.

La sesión de otoño de 16 días de la pista costera, denominada "Temporada Bing Crosby" en honor a su icónico fundador, se extenderá hasta el domingo 30 de noviembre. Por cuarta vez, y segundo año consecutivo, Del Mar albergará el Campeonato Mundial Breeders' Cup de dos días el 31 de octubre y el 1 de noviembre.

En total, habrá 15 formas diferentes de apostar en los programas diarios de la pista, comenzando con apuestas de ganador, lugar y exhibición y extendiéndose a una serie de apuestas exóticas encabezadas por el Pick 6 durante las cinco semanas de duración. Una de las novedades de la temporada de carreras de otoño es el Pick 6, que ahora ofrece un mínimo de $2, en lugar del mínimo anterior de $1.

La primera carrera de la temporada de otoño comenzará a las 3:30 p. m. (hora Venezuela) con una cartelera de 9 carreras. La primera publicación de la Breeder's Cup el viernes será a las 2:35 a. m. con una jornada de 10 carreras, y una cartelera para el sábado a las 1:00 p. m. con una jornada de 12 carreras.

La pista luego se establecerá en un calendario que comenzará el domingo 2 de noviembre con un punto de partida a las 3:30 p.m. Consta de cuatro semanas de tres días, de viernes a domingo, y la reunión cerrará el 30 de noviembre. El primer punto de partida para todos los días de carreras siguientes será a las 3:30 p.m. con ocho carreras planificadas para los días de semana y nueve para los fines de semana.