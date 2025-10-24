Keeneland llega a su fin este sábado para dar paso a Churchill Downs

Suscríbete a nuestros canales

Las carreras de otoño (Fall Meet) de Keeneland 2025 finalizan este sábado 25 de octubre, luego de su comienzo el 3 de octubre. Estas carreras significaron el evento de competencia de primer nivel en el corazón de la región hípica, donde muchos de los purasangres más destacados del deporte participarán, con la participación también de los mejores jinetes y entrenadores de la región.

De Keeneland a Churchill Downs

La temporada es la más lucrativa en la historia del hipódromo, con premios en 22 stakes por un valor total de $10.85 millones, que fueron liderados por la Coolmore Turf Mile (G1), de $1.25 millones; tuvo además ocho pruebas clasificatorias para la Breeders' Cup World Championships. La temporada culmina con diez carreras, que incluyen el Bryan Station S. (G3) por $600.000 y el Hagyard Fayette S. (G3) por $350.000.

Toda la emoción se trasladará el domingo al mítico hipódromo de Churchill Downs, que tendrá el Meet Fall (mitin de otoño) con un total de 26 días de carreras, que se repartirán entre el 26 de octubre y el 30 de noviembre. Dentro de esta nueva temporada incluyen varios eventos para la fanaticada y jornadas de stakes lucrativas, así como la realización de varias pruebas clasificatorias al Kentucky Derby y Kentucky Oaks.

Referente a las dos pruebas más importantes en Estados Unidos, para los juveniles de tres años a correrse en mayo en este mismo circuito, este domingo se correrá el Rags to Richies S., para potras de dos años que buscan sumar los primeros puntos para la Kentucky Oaks, que se corre un día antes del Derby de las Rosas.

En la décima de la cartelera dominical se correrá el Street Sense S. (G3) por $200.000 con la participación de siete machos de dos años, que buscarán estar en camino al Kentucky Derby (G1) que se correrá el sábado 2 de mayo 2026. La jornada de este domingo en Churchill Downs inicia a la 1:00 p.m.