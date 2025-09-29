Este fin de semana llega el Keeneland Fall Meet con los mejores incentivos en Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

Las carreras de Otoño (Fall Meet) de Keeneland 2025 comienza el viernes 3 de octubre y continúa hasta el sábado 25 de octubre. No habrá carreras los lunes ni los martes. Las carreras de Otoño de Keeneland, ubicado en Versailles Road, Lexington, Kentucky, es el evento de competencia de primer nivel en el corazón de la región hípica, donde muchos de los purasangres más destacados del deporte participarán, con la participación también de los mejores jinetes y entrenadores de la región.

Keeneland albergará ocho pruebas de la Serie Breeders’ Cup

El hipódromo de Keeneland, presentará un Paddock de ensillado renovado con boxes centralizados y un Círculo de Ganadores de Stakes ceremonial, junto con la nueva bonificación de apuestas para los aficionados al hipódromo, son algunos de los puntos destacados de la Competición de Otoño de Keeneland, de 17 días de duración, del 3 al 25 de octubre.

La temporada es la más lucrativa en la historia del hipódromo, con premios en 22 stakes por un valor total de $10.85 millones, liderados por la Coolmore Turf Mile (G1), de $1.25 millones, que se celebrará el 4 de octubre durante el Fin de Semana de las Estrellas de Otoño, una exhibición de caballos que aspiran a la Breeders' Cup World Championships.

Breeders’ Cup: Carreras millonarias el primer fin de semana

Keeneland correrá 11 carreras selectivas con un valor de $6.3 millones durante los primeros tres días de la temporada. Ocho carreras de apuestas Fall Stars forman parte de la "Breeders' Cup Challenge Series: ¡Gana y entras!", que otorgará a los ganadores puestos de salida automáticos y entrada gratuita a la edición 42 en Del Mar el 31 de octubre y el 1 de noviembre.

Seis carreras de Grado 1: Darley Alcibiades de $650,000 el 3 de octubre que otorga un puesto a la Breeders’ Cup Juvenile Fillies; Coolmore Turf Mile de $1.25 millones, un puesto a la Breeders’ Cup Mile, First Lady de $800,000, y Claiborne Breeders' Futurity de $650,000, da un lugar en la Breeders’ Cup Juvenile, estas tres últimas se corren el 4 de octubre.

Mientras que el Juddmonte Spinster de $650,000 a correrse el 5 de octubre da un lugar en la Breeders’ Cup Distaff; y Queen Elizabeth II Challenge Cup presentada por Dixiana de $800,000 el 11 de octubre, es la sexta prueba de Graded 1 en la temporada.