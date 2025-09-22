Mira la cifra astronómica en dólares que recaudó la subasta de Keeneland

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado finalizó la sesión de la venta de Yearlings de Septiembre de Keeneland. Estas majestuosas subastas que son consideras como las más selectas anualmente, que es un verdadero punto de encuentro para criadores, compradores y consignatarios de todos los rincones del planeta.

La Subasta de Yearlings de Keeneland, que tuvo lugar en septiembre del 2025, concluyó el sábado después de lograr un hito crucial en la industria. Durante 12 sesiones, la venta superó récords al vender 3070 caballos por un total de $531.5 millones, constituyendo así la mayor recaudación bruta en una subasta de purasangre a nivel mundial.

Subasta de Yearlings de Keeneland alcanzó monto récord

Entre los hitos más relevantes figuran 56 yearlings que llegaron a cifras de siete dígitos, rebasando el récord previo de 40 conseguido en 2005. Encabezan la lista un potro Gun Runner con un valor de $3.3 millones, comprado por MV Magnier, Winchell Thoroughbreds de Ron Winchell y White Birch Farm de Peter Brant.

La subasta, celebrada del 8 al 20 de septiembre, generó $510,544,900 en ventas directas, un 23.99% más que los $411,749,500 del año pasado. Las ventas brutas ascendieron a $531,520,400 al sumar los $20,975,500 adicionales en ventas posteriores reportadas hasta la fecha. La cifra combinada también supera el récord anterior de casi $428 millones en ventas brutas de 2024.

Se establecieron récords adicionales de ventas de septiembre en ventas a través del ring en las siguientes categorías:

Por quinto año consecutivo, se estableció un promedio acumulado récord de $175,807. El promedio aumentó un 16.78% con respecto al récord anterior de $150,548 del año pasado.

El segundo día se establecieron un promedio y una mediana de sesión récord ($675,180/$550,000), lo que rompió los récords en ambas categorías establecidos el día anterior.

Cada una de las primeras cuatro sesiones registró un promedio y una mediana récord para las respectivas sesiones.

Número de caballos de 1 millón de dólares a vender durante una sola sesión (20 el día 2).

Semana 1 (primeros cuatro días/Libros 1-2): ventas totales de $307,639,000 con 53 caballos que generaron $1 millón o más.

18 compradores gastaron $5 millones o más, en comparación con 14 el año pasado.

120 compradores gastaron $1 millón o más, en comparación con 96 el año pasado.

56 caballos de siete cifras vendidos a un récord de 34 compradores únicos.

Se vendieron 266 caballos por 500.000 dólares o más, frente a los 185 del año pasado.

Los compradores representaron a 33 países con participación de lugares tan lejanos como Asia, Medio Oriente y Europa para resaltar el tamaño y el alcance del profundo banco de compradores de Keeneland.

Al cerrar la última sesión el personal de Keeneland emitió un mensaje de salutación: “Un momento para decir gracias Este momento histórico, que rompe récords, les pertenece a ustedes: los criadores, consignatarios y compradores que lo hicieron posible. Su confianza y lealtad en Keeneland nos ayudaron a todos a lograr un hito que será recordado por generaciones. Estamos profundamente agradecidos de compartir este momento extraordinario con ustedes”.

La segunda venta de campeonato de Keeneland se llevará a cabo la noche del miércoles 29 de octubre en el Paddock de Del Mar. La edición 82 de venta a ganado reproductor de noviembre de Keeneland comenzará el martes 4 de noviembre y se extenderá por nueve sesiones hasta el martes 11 de noviembre, seguida de la venta de caballos en edad de carreras de noviembre el miércoles 12 de noviembre.