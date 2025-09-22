Detalles de la programación del fin de semana en Belmont at the Big A que presenta siete pruebas de Graded

Suscríbete a nuestros canales

Este fin de semana el circuito de Aqueduct, ubicado en Ozone Park, New York, que corresponde meeting de Belmont at the Big A, tendrá una programación de lujo con la disputa de siete pruebas de grados, entre ellas una clasificatoria que pertenece a la Serie de la Breeder’s Cup Challange, a diputarse en la jornada del sábado.

La cartelera del sábado 27 de septiembre será la estelar del fin de semana en Nueva York, con una jornada de doce competencias, entre ellas cinco pruebas de grados, que incluye el Vosburgh S. (G3) en distancia de 1.400 metros; prueba que otorga un puesto directo a la Breeders’ Cup Sprint. Durante la jornada del viernes y domingo, completa las siete carreras de graded.

Breeders’ Cup: El Vosburgh S. otorga una plaza a la Sprint de 2 millones de dólares

Belmont at the Big A tendrá un fin de semana de alto nivel con la disputa de siete carreras de grados, repartidas entre el viernes hasta el domingo. La cartelera mejor rentada de los cuatro días de competencias será el sábado con 12 propuestas que inician a partir de la 1:10 p.m., que incluye cinco de las siete carreras clasificadas de mayor rango en Estados Unidos. Una de estas pruebas otorga un puesto directo a la Breeders’ Cup Sprint.

El Beldame S (G2) se disputa el viernes. Esta será la primera de siete durante el fin de semana. Esta prueba atrajo a cinco yeguas de 3 y más años, que se disputarán una bolsa de $250.000 en distancia de 1.800 metros en pista de arena. Esta competencia inicia a las 4:09 p.m., y fue reservada para la séptima dentro de un grupo de nueve.

El sábado 27 de septiembre, la programación en Belmont at the Big A inicia a las 12:35 p.m., con un total de 12 propuestas. La primera prueba clasificada de la jornada inicia en la cuarta en turno, con el Belmont Turf Sprint S. (G3) con una bolsa de $200.000 en 1.200 metros con la participación de ocho machos de cuatro y más años.

La prueba estelar de la tarde fue pautada para la quinta de la carta, el Joe Hirsch Turf Classic S. (G1), con 500 mil dólares en metálico, donde marcará la actuación del dos veces ganador de la Breeders' Cup Turf, Rebel’s Romance, del Godolphin, que contará con los servicios de Lanfranco Dettori. Esta prueba en 2.400 metros en pista de grama atrajo a siete caballos de 4 y más años.

El Woodward S. (G2), de $300.000 en 1.800 metros, atrajo a siete caballos de 4 y más años, con la participación de Locked, con la yunta de John Velázquez y Todd Pletcher. El Gallant Bloom S. (G2), que se correrá en la octava de la programación, está valorada en $250.000 y es un sprint de 1.300 metros en pista de arena para hembras de 4 y más años.

La jornada selectiva la cierra el Vosburgh S. (G3), competencia que otorga un puesto directo a la Breeders’ Cup Sprint, y que repartirá $200.000 en 1.400 metros en pista de arena, reservado para machos de 4 y más años. La cartelera selectiva cerrará el domingo con el Gio Ponti (G2) con una bolsa de $150.000 para machos maduros de 4 y más años.