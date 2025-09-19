Rebel’s Romance doble ganador de la Breeders’Cup nominado al Joe Hirsch Turf Classic G1

Suscríbete a nuestros canales

Durante la semana trascendió que Rebel’s Romance, ganador de la Breeders' Cup Turf en 2022 y 2024 ha sido nominado ha sido nominado para el Joe Hirsch Turf Classic Stakes de Grado 1 en Belmont, Big A, el 27 de septiembre, donde estará acompañado por su compañero de cuadra El Cordobés, ganador del Sword Dancer el 9 de agosto.

Rebel’s Romance le dará brillantes a esta prueba Grado 1

Rebel's Romance, un caballo de siete años castrado, que es el campeón actual de Eclipse en Turf y hijo de Dubawi, podría estar acompañado por su compañero de establo El Cordobés, quien ganó el Sword Dancer G1 en Saratoga el 9 de agosto. El recorrido de 2.400 metros en grama sería una preparación para la Breeders' Cup Turf, que Rebel's Romance ganó en los años 2022 y 2024.

Rebel's Romance ha obtenido cuatro triunfos de seis competiciones en 2025, entre ellas el G1 Grosser Preis von Berlin, que se llevó a cabo en Hoppegarten, Alemania, el pasado 10 de agosto. Con un desempeño de 19 triunfos en 28 presentaciones y producción sobre los 14 millones de dóalres.

Charlie Appleby, quien entrena a los caballos propiedad de Godolphin Management, le comunicó a Michael Adolphson que tiene la intención de mandar a Nueva York a ambos jinetes de Godolphin para la competencia.

Por su parte El Cordobés, un cuatroañero castrado hijo de Frankel y Bold Lass, debutó en Estados Unidos el pasado mes de agosto con senda victoria en el Sword Dancer G1 en Saratoga, para colocar su récord en cuatro victorias en 10 salidas oficiales. Según el administrador del Godolphin, ambos deben estar presente a finales de este mes, buscando un pase a la Breeders’ Cup Turf en la presente temporada.