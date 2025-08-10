El Cordobés con Flavien Prat se gana un puesto en la Breeders’ Cup Turf tras ganar el Sword Dancer en Saratoga

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado se llevó a cabo otra edición del Sword Dancer Stakes (G1) con una bolsa de $750.000 en la cual el ejemplar defensor de los colores del Godolphin, El Cordobés con la monta de Flavien Prat, se adjudicaron esta valiosa prueba que otorga un puesto directo la Breeders’ Cup Turg (G1) a correrse en noviembre en el hipódromo de Del Mar, en San Diego, California.

El Cordobés hizo una remontada en la recta final, bajo el mando de Flavien Prat para ganar en una emocionante carrera del Sword Dancer Stakes (G1), $750,000, una prueba de césped en recorrido de 2.400 metros. Entrenado por Charlie Appleby para Godolphin, el caballo castrado hijo de Frankel, que costó 2,3 millones de dólares, mostró una decisiva explosión de velocidad en el último furlong, para superar a Rebel Red, en la meta con un tiempo de 2:25.04.

Charlie Appleby, entrenador británico de larga experiencia para entrenar en Estados Unidos, una vez más se presentó con este ejemplar en representación del Godolphin para sumar otra importante participación para la Breeders’ Cup a finales de temporada. Appleby, es ganador la BC Turf, en 2021 con Yibir y en 2022 y 2024 con Rebel's Romance.

El Cordobés, es un macho castrado de cuatro años del líder semental británico Frankel, que viene ganar el Princess of Waless S. (G2) en Newmarket, el pasado mes de julio. Consigue así, su cuarta victoria en 10 salidas y ganancias que están por encima de los 600 mil dólares. El Cordobés pagó $10.00 a ganador en la taquilla, $5.50 a placé y $3.80 a show.

Esta fue la última vez que la Sword Dancer se corrió con ese nombre. Poco antes de la carrera, la Asociación de Carreras de Nueva York anunció que cambiaría su nombre a Christophe Clément Turf Stakes en honor al entrenador que falleció el 25 de mayo a los 59 años tras una lucha contra el cáncer. Clement, posee el récord con cinco victorias en este evento.