Los comisarios provocaron un verdadero caos en la última carrera disputada en Saratoga

Suscríbete a nuestros canales

Un total de doce competencias se disputaron en la jornada d este sábado en el hipódromo de Saratoga, ubicado en Saratoga Springs, Nueva York. En esta jornada fueron programadas el Saratoga Oaks Invitational S. (G2) y el Sword Dance S. (G1), esta última otorgaba un puesto directo para la Breeders’ Cup Turf, a correrse en noviembre en Del Mar.

Comisarios autorizan correr una competencia en distancia incorrecta

La jornada en el hipódromo de Saratoga concluyó envuelta en controversia luego de que los comisarios confirmaran que la última carrera se disputó en una distancia incorrecta. Según los registros de Equibase, la carrera número doce estaba programada para 1,800 metros, pero finalmente se corrió a 1,700 metros, un error que generó malestar entre los participantes y aficionados.

Al cierre de esta edición, la New York Racing Association (NYRA) investiga las circunstancias que llevaron a este fallo. Este no es un incidente aislado; hace siete años, en el mismo hipódromo, se registró una situación similar cuando Somelikeithotbrown ganó una carrera también disputada en una distancia errónea.

La carrera en cuestión correspondía a un Allowance con un premio de 95,000 dólares, reservado para caballos maduros y previsto a disputarse en 1,800 metros. En esta prueba, el ejemplar Fidelightcayut se alzó con la victoria bajo la conducción del jinete Ricardo Santana Jr. y la preparación del entrenador Juan Carlos Avila.

Este hijo de Leofric en Beam Reach, por Stormy Atlantic, logró su cuarta victoria en total y la primera de la temporada, tras 18 presentaciones en su campaña. Fidelightcayut defendió los colores de la sociedad R.T Racing Stable y Hablan Los Caballos, LLC, consolidando así una actuación destacada a pesar de la controversia que marcó la jornada.

Equibase, en el resumen del Chart indican, que se omitirán los parciales y tiempo final de la prueba, al mismo tiempo que se corregirán las estadísticas correspondiente por el cambio de distancia.

Capture Chart Equibase