Sepa usted cual es el récord que podría quebrar Irad Ortiz Jr en Saratoga

El Summer Meet de Saratoga es una de las temporadas más importantes del hipismo estadounidense, con una duración total de 40 días. Hasta el viernes 8 de agosto se han disputado 22 jornadas, y la temporada concluirá oficialmente el 1 de septiembre. Durante este periodo, varios jinetes buscan dejar su huella en la historia de Saratoga, pero uno de los protagonistas principales es Irad Ortiz Jr.

Irad Ortiz Jr. aspira a quedarse con el récord absoluto de victorias en Saratoga

Irad, quien ha demostrado ser el piloto más dominante desde el inicio del circuito. Su objetivo principal es romper la marca histórica de más victorias en un solo mitin, una cifra que se mantiene intacta desde 2012. Han transcurrido 12 años sin que ningún jinete haya logrado superar ese récord.

Hasta el viernes 8 de agosto, ha logrado 34 triunfos en la competencia, mientras restan todavía 18 días para la culminación de la temporada. Esta cifra lo coloca en una posición muy favorable para alcanzar y posiblemente superar el récord vigente. El récord actual pertenece al jinete venezolano Ramón Alfredo Domínguez del Moral, miembro del Salón de la Fama, quien en 2012 estableció la marca de 68 victorias en un solo Summer Meet, con un desempeño sobresaliente que incluyó 39 triunfos en los primeros 22 días de competencia.

Por otro lado, Javier Castellano, también integrante del Hall of Fame, alcanzó 66 victorias durante la temporada de 2013, logrando 31 de esos triunfos en la primera mitad del campeonato. Otro destacado jinete, el boricua legendario del hipismo estadounidense, Jhon Velásquez, estableció en 2004 la marca previa con 64 victorias, cifra que fue la más alta hasta la llegada de Domínguez. En esa temporada, el boricua acumuló 31 triunfos en la primera mitad del meet, lo que demuestra la consistencia y nivel competitivo de estos jinetes durante sus respectivos picos de rendimiento.

Finalmente, José Luis Ortiz, hermano menor de Irad Ortiz Jr., también intentó alcanzar esta meta en 2016, cuando consiguió un total de 65 victorias. Sin embargo, en la primera mitad de esa temporada logró 27 triunfos, cifra inferior a la de los otros cuatro jinetes mencionados, aunque mostró una recuperación significativa durante la segunda parte de la temporada, logrando un repunte notable que lo llevó cerca del récord de victorias.

Este histórico desafío que enfrenta Irad Ortiz Jr. no solo refleja su talento y perseverancia, sino que también pone en relieve la alta competencia y el nivel de excelencia que caracteriza al Summer Meet de Saratoga, un evento que año tras año reúne a las figuras más destacadas del hipismo mundial.