¡Histórico! Hubo récord mundial establecido en este hipódromo en Estados Unidos

Durante la jornada de este viernes en el hipódromo de Ellis Park, ubicado en el condado de Henderson, Kentucky, fueron celebradas diez competencias, dentro de las misma se marcó un récord de pista que además es de carácter mundial, un hecho sin precedentes que pocas veces se observan dentro de la hípica mundial. Lo cierto del caso que fue batida esta marca, que tenía vigencia 14 meses.

Ellis Park registró récords de pista mundial

Por intermedio de un comunicado de prensa de Ellis Park por el publicista Kevin Kerstein, se pudo conocer que este viernes en este circuito el ejemplar Doncho, propiedad de JAL Racing, estableció un récord mundial para 5 ½ furlongs (1.100 metros) en césped en :59.75, eclipsando la marca de :59.80 establecida por Cogburn en 2024 en Saratoga.

Montado por Brian Hernandez Jr. y entrenado por Michelle Lovell, Doncho ganó de punta a punta la séptima carrera reservada para un Allowance Optional Claiming por $106,000. Doncho de cuatro años hijo de Mo Town, salió raudo y veloz desde la partida con parciales violentos de :21,61 y :43,36, para rematar en :10,63, para así adjudicarse el nuevo registro para la distancia y superficie.

El récord anterior de la pista de Ellis Park para 5 ½ furlongs en césped fue de 1:00.26, establecido por Totally Boss en 2019 durante el Kentucky Downs Preview Turf Sprint. Mientras que el récord mundial que estaba en poder del ejemplar Cogburn, fue registrado el 8 de junio de 2024, en el hipódromo de Saratoga, en el mitin de Belmont At the Big A, donde logró la victoria en el Jaipur S. (G1) bajo el entrenamiento de Steven Asmussen y el control de Irad Ortiz Jr.