En busca de un sueño: Con estos ejemplares José Sánchez podría conseguir su primera victoria el domingo en la R30 (+Entrevista)

El entrenador profesional José Sánchez tuvo la oportunidad de conversar en entrevista para Meridiano Web este viernes 08 de agosto sobre sus tres ejemplares presentados para la trigésima reunión a celebrarse celebra este domingo 10 de agosto en el hipódromo La Rinconada.
Es muy importante acotar que Sánchez es un preparador que lleva mucha disciplina, mucha constancia y no desiste en su empeño por alcanzar su primera victoria en la arena de Coche.
Es por ello que, la jornada del día domingo le brinda oportunamente, a través de, estos tres ejemplares inscritos. Solo faltaría que este joven trainer vez consolidado su sueño hecho realidad.
José, un saludo para ti y estamos agradecidos por la entrevista que vamos a hacerte para conversar de tus tres presentados. Tu primer compromiso es con un caballo que repite la monta del “Duro de Pasar” José Gilberto Hernández y se trata de Aptitud.
-Un caballo que ha mejorado bastante. La carrera está un poco más puesta por lo que va a estar decidiendo.
Para la segunda válida para el 5y6 Nacional presenta al ejemplar Navegante, otro que también será conducido por José Gilberto Hernández y en última llegó tercero a cinco cuerpos de Chon Brady.
-Es un caballo que viene acercándose entre los primeros y está carrera también estará decidiendo.
Finalizas en la tercera válida con la yegua Paula del Carmen que se estrena en tu cuadra.
-A pesar que la yegua es seisañera va con el lote de cincoañeras. Anda muy bien y estará decidiendo esta válida.
De parte del equipo de Meridiano Web les deseamos muchos éxitos y mucha bendiciones a este joven preparador para la búsqueda de su primera victoria en el principal óvalo venezolano.