Venezuela denuncia veto político a su delegación de voleibol U21

Suscríbete a nuestros canales

El Gobierno de Venezuela, a través del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores y el Ministerio del Poder Popular para el Deporte, emitió un comunicado oficial en el que denuncia la negativa de visados por parte de Ecuador a su delegación de voleibol U21.

La medida, calificada como una acción de carácter estrictamente político, ha impedido que los jóvenes deportistas venezolanos participen en el Clasificatorio Mundial que se celebra en Ecuador. La delegación, tanto femenina como masculina, tenía previsto participar en este evento clave en el calendario internacional de la disciplina.

La denuncia condena enérgicamente la decisión del Gobierno de la República del Ecuador de retrasar y no otorgar los visados correspondientes a los atletas, impidiendo su participación deportiva internacional. Esta situación ha generado un profundo malestar en la comunidad deportiva y política de Venezuela.