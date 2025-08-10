MLB: Max Scherzer y Clayton Kershaw, dos leyendas rumbo a Cooperstown

Suscríbete a nuestros canales

Esta temporada de la Major League Baseball 2025, ya existen muchas historias y anécdotas que perdurarán en el tiempo. Uno de estos casos tiene que ver con las carreras de los lanzadores que ya están dando sus últimos pasos, como es el caso de Max Scherzer y Clayton Kershaw, que casualmente se enfrentaron el pasado viernes 8 de agosto en un duelo de leyendas.

Estos dos lanzadores se enfrentaron por primera vez desde hace más de una década en las Grandes Ligas, siendo esto un compromiso de un reencuentro histórico que hizo recordarles no solo a los protagonistas, sino a sus fanáticos, la calidad que tiene dentro del montículo.

Estamos hablando de dos serpentineros que tienen casi dos décadas en este deporte, inscribiendo una historia completamente innegable e imborrable. Por esto, son considerados por muchos como dos de los lanzadores más dominantes de los últimos tiempos, pero como en todo deporte, las rivalidades y las comparaciones nunca faltan a la hora de hablar de talentos generacionales.

Números de Max Scherzer y Clayton Kershaw

Estas dos leyendas, diversos llamados al Juego de Estrellas, ganadores de múltiples premios de Cy Young y, por supuesto, ganadores de la Serie Mundial, cuentan con +3.000 ponches. Sin embargo, sus números de por vida son bastante distintos y el zurdo de los Dodgers tiene una ventaja clara en varias estadísticas.

Es válido recordar que ambos tienen carreras extraordinarias y sus récords, admiración por la nueva generación, son la clara evidencia de su jerarquía a lo largo de su trayectoria en la MLB. Estos son sus números hasta los momentos:

Max Scherzer: War 75.7, juegos disputados 474, GS 465, innings lanzados 2919.0, 218 victorias, 113 derrotas, efectividad de 3.18, ERA+ 132, 3.451 ponches, 764 boletos.

Clayton Kershaw: War 80.2, juegos disputados 445, GS 442, innings lanzados 2808.1, 217 victorias, 96 derrotas, efectividad de 2.52, ERA+ 155, 3.010 ponches, 696 boletos.

Tomando en cuenta estos registros, Kershaw tiene ventaja en al menos cinco renglones que se han mostrado en este artículo. Además, tiene un Premio MVP, Guante de Oro, entre otros reconocimientos. De igual forma y para resaltar un poco más a Scherzer, el derecho ha marcado un antes y un después en la mayoría de organizaciones en las que ha podido jugar.

En resumen, Max Scherzer y Clayton Kershaw son dos de los lanzadores más importantes que han pasado por este deporte y su competitividad y hambre de gloria a estas alturas de su carrera, a pesar de ya haberlo ganado todo, es un regalo para los seguidores que aman el béisbol profesional.