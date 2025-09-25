¡Sin pelos en la lengua! José Siri responde a este periodista por criticarlo

Suscríbete a nuestros canales

Una fractura en su tibia izquierda, impidió al dominicano José Siri, ver acción de forma recurrente con Mets de Nueva York. De hecho, tras volver de la lesión el pasado 9 de septiembre se mostró errático en la caja de bateo.

De hecho, tras un accidentado año, en el que se perdió casi 5 meses de la temporada, la franquicia de Queens perdió su paciencia con el outfielder de 30 años y decidieron designarlo para asignación a partir del miércoles pasado.

Cabe destacar que, Siri solo pudo disputar 16 compromisos, luego de lesionarse el 12 de abril (en su décimo juego del año) y ver acción en 6 encuentros desde su retorno en septiembre.

En esa cantidad de jornadas, acumuló 32 turnos al bate, en los que conectó 2 hits (dobles), anotó 7 carreras, impulsó una, consiguió 4 bases por bolas y se ponchó en 17 ocasiones, dejando un promedio de .063.

¿A qué se debe el conflicto?

Por su parte, poco antes de conocerse la noticia, el oriundo de Sabana Grande de Boya dejó un mensaje en sus redes de forma sugerente sobre lo que ha sido su campaña.

''No siempre es lo que uno quiere o espera, pero cada momento nos da una enseñanza que también no siempre nos gusta. Pero está en nosotros aprender de cada momento'', decía parte de esta imagen difundida en sus redes sociales.

Ante la situación de Siri, el periodista dominicano Mike Rodríguez comentó: ''Dice José Siri quien fue dejado libre por los Mets que el béisbol es cruel. Y le sacó 2.4 millones de dólares a los Mets bateando .063, uno tiene que ver vainas''.

José Siri, por su parte respondió al periodista: ''El que más sabe de deporte y no se dio cuenta que duré la temporada entera fuera y hablando de esa manera a un mismo dominicano. Otros tienen la temporada entera jugando y que han hecho, eso no lo dice, solo lo que te conviene, pero así es mejor conocer a los supuestos cronistas''.