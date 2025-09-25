Mets designan para asignación al jardinero dominicano José Sirí (+Detalles)

Los Mets de Nueva york optaron por seguir adelante sin una de sus adquisiciones de la temporada baja, el jardinero dominicano José Sirí, quien fuese adquirido desde Tampa Bay en noviembre del año pasado.
Los Mets anunciaron este miércoles que Sirí fue designado para asignación y en correspondencia activaron al outfielder Tyrone Taylor de ls lista de lesionados de 10 días.
Baja producción ofensiva
El jugador dominicano inició ocho de los primeros 14 juegos de los Mets en el jardín central, bateando un hit en 20 turnos al bate, con ocho ponches, cuatro base por bolas y dos bases robadas, para un .050 de promedio; antes de sufrir una fractura de tibia izquierda el 12 de abril.
El 9 de septiembre, José Sirí fue activado tras pasar casi cinco meses en la lista de lesionados. Tras reincorporarse a los Mets, conectó un solo imparable en 12 oportunidades con nueve ponches en cuatro juegos para un .083 de promedio.
El dominicano firmó con los Mets un contrato de 2.4 millones de dólares para esta temporada, con el fin de ser el cuarto jardinero de la franquicia. Siri podría haber sido controlado por dos temporadas más mediante arbitraje, probablemente no habría sido candidato a recibir una oferta de contrato este invierno.