La insólita hazaña de Cardenales de San Luis que le da esperanza a los Mets de Nueva York

Francisco Álvarez se puso la capa de héroe para que los Mets de Nueva York vencieran (9-7) a Cachorros de Chicago, en la jornada de este martes por la noche. El receptor la desapareció con uno en circulación para liderar el triunfo de los metropolitanos, que buscan su puesto a los Playoffs desde el comodín.

La franquicia de Queens se ha venido a pique en la parte complementaria de la campaña 2025 de las Grandes Ligas, después de tener una primera mitad magistral, que les permitió reforzar su favoritismo al título en la presente temporada. Con derrota de los Rojos de Cincinnati, el equipo de Carlos Mendoza regresó como dueño del tercer comodín en la Liga Nacional, con solo un juego de diferencia de los Reds y Cascabeles de Arizona, que dejaron en el terreno a Los Angeles Dodgers en la cartelera de este 23 de septiembre.

El conjunto neoyorquino tiene en sus manos la posibilidad de jugar en octubre, si logran conseguir la mayor cantidad de victorias posibles en la última semana de la ronda regular de Las Mayores. La tropa de Juan Soto y compañía intentará meterse en la Postemporada después de atravesar por múltiples malas rachas en la segunda parte de la campaña.

Mets buscar emular hazaña de Cardenales de San Luis

Los Mets atravesaron una temporada llena de altibajos marcados por prolongadas rachas negativas. En junio, el equipo sufrió una seguidilla de siete derrotas consecutivas, un patrón que lamentablemente se repitió en agosto con otras siete caídas al hilo. La situación se agravó en septiembre, cuando encadenaron ocho derrotas en fila, evidenciando una preocupante falta de consistencia en el rendimiento colectivo durante gran parte del año.

A pesar de lo alarmante que puede parecer tener tres rachas de siete o más derrotas en una misma temporada, existe un precedente histórico que ofrece una chispa de esperanza. Los Cardinals de 2006 atravesaron una situación similar, con tres rachas de ese calibre, y aun así lograron clasificar a los playoffs, de acuerdo con OptaSTATS. Más aún, no solo avanzaron en la postemporada, sino que terminaron coronándose campeones de la Serie Mundial, demostrando que en el béisbol, la resiliencia puede ser tan determinante como el talento.