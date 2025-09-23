Play by Play

NYM
80-76 (.513)
9
Baja 8th 3 outs
7

CHC
88-68 (.564)
Anotaciones
  1 2 3 4 5 6 7 8 C H E
1 0 0 0 5 1 0 2 9 10 2
2 3 0 1 0 1 0 0 7 9 1
Entradas NYM CHC
Francisco Lindor batea jonrón (29) con elevado por el jardín central. 1 0
Carlos Santana pega doble (11) con elevado a jardinero derecho Juan Soto. Nico Hoerner anota Carson Kelly anota. 1 2
Nico Hoerner pega sencillo con línea a jardinero izquierdo Starling Marte. Justin Turner anota Matt Shaw a 3ra. 1 3
Ian Happ pega doble (30) con línea fuerte a jardinero izquierdo Starling Marte. Matt Shaw anota Nico Hoerner anota. 1 5
Francisco Lindor batea rodado de out a primera base Michael Busch. Starling Marte anota Francisco Alvarez a 3ra. 2 6
Pete Alonso pega sencillo con línea fuerte a jardinero derecho Seiya Suzuki. Francisco Alvarez anota Juan Soto a 3ra. 3 6
Brandon Nimmo batea jonrón (25) con elevado por el jardín derecho. Juan Soto anota Pete Alonso anota. 6 6
Francisco Lindor pega sencillo con línea a jardinero central Pete Crow-Armstrong. Jeff McNeil anota Francisco Alvarez a 2da. 7 6
Seiya Suzuki pega sencillo con línea a jardinero central Brandon Nimmo. Nico Hoerner anota Ian Happ a 2da. 7 7
Francisco Alvarez batea jonrón (10) con elevado por el jardín central. Luisangel Acuña anota . 9 7
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
F. Lindor SS 5-2 1 1 3 .268
J. Soto RF 3-1 1 0 0 .268
P. Alonso 1B 4-1 1 0 1 .274
B. Nimmo CF-LF 4-1 1 1 3 .260
M. Vientos DH 4-1 0 0 0 .235
B. Baty 3B 4-1 0 0 0 .253
1-L. Acuña PR-3B 0-0 1 0 0 .238
S. Marte LF 4-1 1 0 0 .278
J. Siri CF 0-0 0 0 0 .063
J. McNeil 2B 4-1 1 0 0 .249
F. Alvarez C 3-1 2 1 2 .258




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
David Peterson 1.1 5 5 1 42-22 4.22
Huascar Brazobán 2.2 0 1 2 33-26 3.69
Ryne Stanek 1.0 0 0 1 25-16 5.07
Gregory Soto 0.2 1 1 1 11-9 4.03
Tyler Rogers 1.0 0 2 0 31-17 1.92
Brooks Raley 0.1 0 0 1 5-3 2.35
Edwin Díaz 1.0 0 0 2 12-8 1.76
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
N. Hoerner 2B 5-3 4 0 1 .302
I. Happ LF 4-1 0 0 2 .241
S. Suzuki RF 5-1 0 0 1 .242
C. Kelly C 3-0 1 0 0 .253
C. Santana 1B 1-1 0 0 2 .219
a-M. Busch PH-1B 2-0 0 0 0 .255
D. Swanson SS 4-0 0 0 0 .245
J. Turner DH 3-1 1 0 0 .223
1-K. Alcántara PR-DH 0-0 0 0 0 .222
M. Shaw 3B 3-1 1 0 0 .224
P. Crow-Armstrong CF 3-1 0 0 0 .246




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Cade Horton 3.0 1 2 2 29-23 2.67
Michael Soroka 1.2 0 3 1 33-19 4.60
Taylor Rogers 1.0 2 2 1 14-11 3.44
Drew Pomeranz 0.1 0 1 1 15-8 2.28
Andrew Kittredge 1.0 0 0 1 8-7 3.46
Caleb Thielbar 1.0 2 2 0 18-12 2.22

NY Mets
Chi Cubs
10 H 9
3 HR 0
20 TB 11
4 DEB 8

NY Mets
Chi Cubs
8 K 6
101 ST 80
9 H 10
5 BB 2
Posiciones NL East
JG JP PCT DIF RACHA
Phillies 92 64 .590 - L2
Mets 80 76 .513 12.0 L2
Marlins 76 80 .487 16.0 W6
Braves 75 83 .475 18.0 W10
Nationals 64 94 .405 29.0 L2
Posiciones NL Central
JG JP PCT DIF RACHA
Brewers 95 62 .605 - L2
Cubs 88 68 .564 6.5 L4
Reds 80 77 .510 15.0 L1
Cardinals 77 80 .490 18.0 W2
Pirates 68 89 .433 27.0 W3
NY Mets 9 - 7 Chi Cubs
Datos del encuentro
Estadio: Wrigley Field
Localidad: Chicago, Illinois
El clima: Cloudy, 67 ºF
Capacidad: 41.363
Árbitros:
Home Plate: John Libka
1era base: D.J. Reyburn
2da base: Sean Barber
3era base: James Hoye
Al regreso
