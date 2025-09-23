|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|C
|H
|E
|1
|0
|0
|0
|5
|1
|0
|2
|9
|10
|2
|2
|3
|0
|1
|0
|1
|0
|0
|7
|9
|1
|Entradas
|NYM
|CHC
|1º
|Francisco Lindor batea jonrón (29) con elevado por el jardín central.
|1
|0
|1º
|Carlos Santana pega doble (11) con elevado a jardinero derecho Juan Soto. Nico Hoerner anota Carson Kelly anota.
|1
|2
|2º
|Nico Hoerner pega sencillo con línea a jardinero izquierdo Starling Marte. Justin Turner anota Matt Shaw a 3ra.
|1
|3
|2º
|Ian Happ pega doble (30) con línea fuerte a jardinero izquierdo Starling Marte. Matt Shaw anota Nico Hoerner anota.
|1
|5
|5º
|Francisco Lindor batea rodado de out a primera base Michael Busch. Starling Marte anota Francisco Alvarez a 3ra.
|2
|6
|5º
|Pete Alonso pega sencillo con línea fuerte a jardinero derecho Seiya Suzuki. Francisco Alvarez anota Juan Soto a 3ra.
|3
|6
|5º
|Brandon Nimmo batea jonrón (25) con elevado por el jardín derecho. Juan Soto anota Pete Alonso anota.
|6
|6
|6º
|Francisco Lindor pega sencillo con línea a jardinero central Pete Crow-Armstrong. Jeff McNeil anota Francisco Alvarez a 2da.
|7
|6
|6º
|Seiya Suzuki pega sencillo con línea a jardinero central Brandon Nimmo. Nico Hoerner anota Ian Happ a 2da.
|7
|7
|8º
|Francisco Alvarez batea jonrón (10) con elevado por el jardín central. Luisangel Acuña anota .
|9
|7
|Bateadores
|VB-H
|CA
|HR
|CI
|AVG
|F. Lindor SS
|5-2
|1
|1
|3
|.268
|J. Soto RF
|3-1
|1
|0
|0
|.268
|P. Alonso 1B
|4-1
|1
|0
|1
|.274
|B. Nimmo CF-LF
|4-1
|1
|1
|3
|.260
|M. Vientos DH
|4-1
|0
|0
|0
|.235
|B. Baty 3B
|4-1
|0
|0
|0
|.253
|1-L. Acuña PR-3B
|0-0
|1
|0
|0
|.238
|S. Marte LF
|4-1
|1
|0
|0
|.278
|J. Siri CF
|0-0
|0
|0
|0
|.063
|J. McNeil 2B
|4-1
|1
|0
|0
|.249
|F. Alvarez C
|3-1
|2
|1
|2
|.258
|Lanzadores
|IP
|CL
|H
|K
|NP-ST
|ERA
|David Peterson
|1.1
|5
|5
|1
|42-22
|4.22
|Huascar Brazobán
|2.2
|0
|1
|2
|33-26
|3.69
|Ryne Stanek
|1.0
|0
|0
|1
|25-16
|5.07
|Gregory Soto
|0.2
|1
|1
|1
|11-9
|4.03
|Tyler Rogers
|1.0
|0
|2
|0
|31-17
|1.92
|Brooks Raley
|0.1
|0
|0
|1
|5-3
|2.35
|Edwin Díaz
|1.0
|0
|0
|2
|12-8
|1.76
|Bateadores
|VB-H
|CA
|HR
|CI
|AVG
|N. Hoerner 2B
|5-3
|4
|0
|1
|.302
|I. Happ LF
|4-1
|0
|0
|2
|.241
|S. Suzuki RF
|5-1
|0
|0
|1
|.242
|C. Kelly C
|3-0
|1
|0
|0
|.253
|C. Santana 1B
|1-1
|0
|0
|2
|.219
|a-M. Busch PH-1B
|2-0
|0
|0
|0
|.255
|D. Swanson SS
|4-0
|0
|0
|0
|.245
|J. Turner DH
|3-1
|1
|0
|0
|.223
|1-K. Alcántara PR-DH
|0-0
|0
|0
|0
|.222
|M. Shaw 3B
|3-1
|1
|0
|0
|.224
|P. Crow-Armstrong CF
|3-1
|0
|0
|0
|.246
|Lanzadores
|IP
|CL
|H
|K
|NP-ST
|ERA
|Cade Horton
|3.0
|1
|2
|2
|29-23
|2.67
|Michael Soroka
|1.2
|0
|3
|1
|33-19
|4.60
|Taylor Rogers
|1.0
|2
|2
|1
|14-11
|3.44
|Drew Pomeranz
|0.1
|0
|1
|1
|15-8
|2.28
|Andrew Kittredge
|1.0
|0
|0
|1
|8-7
|3.46
|Caleb Thielbar
|1.0
|2
|2
|0
|18-12
|2.22
|
NY Mets
|
Chi Cubs
|10
|H
|9
|3
|HR
|0
|20
|TB
|11
|4
|DEB
|8
|
NY Mets
|
Chi Cubs
|8
|K
|6
|101
|ST
|80
|9
|H
|10
|5
|BB
|2
|Bateadores
|VB-H
|CA
|HR
|CI
|AVG
|F. Lindor SS
|5-2
|1
|1
|3
|.268
|J. Soto RF
|3-1
|1
|0
|0
|.268
|P. Alonso 1B
|4-1
|1
|0
|1
|.274
|B. Nimmo CF-LF
|4-1
|1
|1
|3
|.260
|M. Vientos DH
|4-1
|0
|0
|0
|.235
|B. Baty 3B
|4-1
|0
|0
|0
|.253
|1-L. Acuña PR-3B
|0-0
|1
|0
|0
|.238
|S. Marte LF
|4-1
|1
|0
|0
|.278
|J. Siri CF
|0-0
|0
|0
|0
|.063
|J. McNeil 2B
|4-1
|1
|0
|0
|.249
|F. Alvarez C
|3-1
|2
|1
|2
|.258
|Lanzadores
|IP
|CL
|H
|K
|NP-ST
|ERA
|David Peterson
|1.1
|5
|5
|1
|42-22
|4.22
|Huascar Brazobán
|2.2
|0
|1
|2
|33-26
|3.69
|Ryne Stanek
|1.0
|0
|0
|1
|25-16
|5.07
|Gregory Soto
|0.2
|1
|1
|1
|11-9
|4.03
|Tyler Rogers
|1.0
|0
|2
|0
|31-17
|1.92
|Brooks Raley
|0.1
|0
|0
|1
|5-3
|2.35
|Edwin Díaz
|1.0
|0
|0
|2
|12-8
|1.76
|Bateadores
|VB-H
|CA
|HR
|CI
|AVG
|N. Hoerner 2B
|5-3
|4
|0
|1
|.302
|I. Happ LF
|4-1
|0
|0
|2
|.241
|S. Suzuki RF
|5-1
|0
|0
|1
|.242
|C. Kelly C
|3-0
|1
|0
|0
|.253
|C. Santana 1B
|1-1
|0
|0
|2
|.219
|a-M. Busch PH-1B
|2-0
|0
|0
|0
|.255
|D. Swanson SS
|4-0
|0
|0
|0
|.245
|J. Turner DH
|3-1
|1
|0
|0
|.223
|1-K. Alcántara PR-DH
|0-0
|0
|0
|0
|.222
|M. Shaw 3B
|3-1
|1
|0
|0
|.224
|P. Crow-Armstrong CF
|3-1
|0
|0
|0
|.246
|Lanzadores
|IP
|CL
|H
|K
|NP-ST
|ERA
|Cade Horton
|3.0
|1
|2
|2
|29-23
|2.67
|Michael Soroka
|1.2
|0
|3
|1
|33-19
|4.60
|Taylor Rogers
|1.0
|2
|2
|1
|14-11
|3.44
|Drew Pomeranz
|0.1
|0
|1
|1
|15-8
|2.28
|Andrew Kittredge
|1.0
|0
|0
|1
|8-7
|3.46
|Caleb Thielbar
|1.0
|2
|2
|0
|18-12
|2.22
|
NY Mets
|
Chi Cubs
|10
|H
|9
|3
|HR
|0
|20
|TB
|11
|4
|DEB
|8
|
NY Mets
|
Chi Cubs
|8
|K
|6
|101
|ST
|80
|9
|H
|10
|5
|BB
|2
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|C
|H
|E
|Mets
|1
|0
|0
|0
|5
|1
|0
|2
|9
|10
|2
|Cubs
|2
|3
|0
|1
|0
|1
|0
|0
|7
|9
|1
|Entradas
|NYM
|CHC
|alta
|1º
|Francisco Lindor batea jonrón (29) con elevado por el jardín central.
|1
|0
|baja
|1º
|Carlos Santana pega doble (11) con elevado a jardinero derecho Juan Soto. Nico Hoerner anota Carson Kelly anota.
|1
|2
|baja
|2º
|Nico Hoerner pega sencillo con línea a jardinero izquierdo Starling Marte. Justin Turner anota Matt Shaw a 3ra.
|1
|3
|baja
|2º
|Ian Happ pega doble (30) con línea fuerte a jardinero izquierdo Starling Marte. Matt Shaw anota Nico Hoerner anota.
|1
|5
|alta
|5º
|Francisco Lindor batea rodado de out a primera base Michael Busch. Starling Marte anota Francisco Alvarez a 3ra.
|2
|6
|alta
|5º
|Pete Alonso pega sencillo con línea fuerte a jardinero derecho Seiya Suzuki. Francisco Alvarez anota Juan Soto a 3ra.
|3
|6
|alta
|5º
|Brandon Nimmo batea jonrón (25) con elevado por el jardín derecho. Juan Soto anota Pete Alonso anota.
|6
|6
|alta
|6º
|Francisco Lindor pega sencillo con línea a jardinero central Pete Crow-Armstrong. Jeff McNeil anota Francisco Alvarez a 2da.
|7
|6
|baja
|6º
|Seiya Suzuki pega sencillo con línea a jardinero central Brandon Nimmo. Nico Hoerner anota Ian Happ a 2da.
|7
|7
|alta
|8º
|Francisco Alvarez batea jonrón (10) con elevado por el jardín central. Luisangel Acuña anota .
|9
|7
Ver más