MLB: Dos nuevos equipos se suman al mapa de la postemporada 2025

La jornada del 23 de septiembre dejó dos equipos más en la foto de la postemporada 2025. Una temporada de Grandes Ligas que será recordada por la calidad de cada equipo contendiente al título de Serie Mundial; en un año donde todos quieren vencer a Dodgers de Los Ángeles.

Yankees de Nueva York y Marineros de Seattle son los nuevos equipos que se suman a los 6 ya clasificados a la postemporada 2025. Ambos equipos están en un fantástico estado de forma y han aprovechado su buen ritmo para entrar en unos playoffs que serán de muerte lenta.

Yankees venció 3-2 a Medias Blancas de Chicago y con ese resultado clasificaron a postemporada. Eso, sin olvidar que están a 1.0 juegos del título divisional que tiene Azulejos de Toronto. Marineros por otra parte, venció 4-3 a Rockies de Colorado y clasificó a la playoffs 2025.

¿Es posible el título divisional para Yankees de Nueva York?

Yankees de Nueva York tiene margen para ganar el título divisional. Deben barrer a Medias Blancas de Chicago parar lograrlo y el impulso de la clasificación los puede ayudar. El equipo tiene confianza y está practicando un beisbol para ganar el título divisional.

Eso sí, para que Yankees alcance la división necesita una ayuda de su archirrival y enemigo acérrimo. Medias Rojas de Boston que busca asegurar el comodín enfrenta a Azulejos de Toronto que quiere ganar al División Este de Liga Americana en este 2025 de MLB.

Tres gigantes del Este en ruta de colisión

Yankees, Azulejos y Medias Rojas llegan como bloques sólidos, capaces de competir en cualquier cruce. El problema es que, si Toronto gana la división, Yankees y Boston se enfrentarán en la primera ronda. Dos gigantes que podrían haberse cruzado más adelante en octubre.