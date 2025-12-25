NBA: ¿Cuándo comenzó la tradición del baloncesto en Navidad?

Suscríbete a nuestros canales

La NBA es uno de las ligas deportivas más importantes de los Estados Unidos. Como cada diciembre, hay un jornada de Navidad con cinco duelos mostrando a los mejores jugadores de la liga, pero es importante sabe: ¿Cuál es el origen y la razón para disputar juegos un 25 de diciembre?

La tradición del baloncesto en Navidad comenzó en 1947, apenas un año después de la fundación de la liga como BAA. En el Madison Square Garden, los New York Knicks vencieron 89-75 a los Providence Steamrollers; inaugurando una costumbre que cada vez es más importante en la liga.

Desde entonces, la NBA ha programado partidos cada 25 de diciembre, con excepción de 1998 por el lockout. La cita se consolidó como evento global, transmitido en más de 200 países y 50 idiomas. En los años 80, la televisión potenció el espectáculo con estrellas, como Bernard King, quien anotó 60 puntos récord con los Knicks en 1984.

Cleveland Cavaliers vs New York Knicks el Opening Day del día de Navidad 2025

Cleveland Cavaliers vs New York Knicks inaugurará el día de Navidad 2025. Dos equipos que jamás se han enfrentado en esta fecha tan importante para la NBA. Sin embargo, ambos tienen tradición en esta época con duelos espectaculares a lo largo de los últimos 20 años.

Knicks suma 57 juegos de Navidad con marca de 25-32, mientras que Cavs tiene 15 apariciones con marca de 7-8. Este opener será el preámbulo de una jornada especial llena de duelos impresionantes; donde incluso podrían empezar rivalidades interesantes en la NBA.

Cavaliers vs Knicks en 2025-26

Cavs vs Knicks se han enfrentado 4 veces durante la temporada 2025-26. Cleveland lidera 3-1 la serie en duelos muy físicos con un gran nivel de baloncesto a nivel ofensivo y defensivo. Por otra parte, la última vez que se enfrentaron en Nueva York, ganaron los Knicks 119-111.

Últimos 5 juegos Cavs vs Knicks: