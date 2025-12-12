New York Knicks al borde de reclutar a este puertorriqueño

Suscríbete a nuestros canales

En un desarrollo emocionante para los aficionados de la Gran Manzana, han surgido informes que vinculan fuertemente a los New York Knicks con un interés significativo en el base de los New Orleans Pelicans, Jose Alvarado.

La Situación en New Orleans: Un Mercado en Observación

Este rumor, reportado por el respetado analista de la liga Ian Begley, coloca a los Knicks en una posición de vigilancia activa, listos para hacer un movimiento si los Pelicans deciden reestructurar su plantilla.

Alvarado, un jugador oriundo de Nueva York, es conocido por su estilo de juego hiperagresivo, su excepcional defensa y su capacidad para inyectar energía instantánea desde el banquillo.

Estas cualidades lo han convertido en un favorito de la afición en New Orleans, y ahora, potencialmente, un objetivo de traspaso muy deseado. Su posible regreso a casa como profesional añadiría una narrativa emotiva y una chispa competitiva muy necesaria a la rotación de los Knicks.

Alvarado un jugador versátil que encajaría en New York

El interés en Alvarado está intrínsecamente ligado a la estrategia de los New Orleans Pelicans. Begley subraya que la disponibilidad del base depende de las decisiones internas de la franquicia del Golfo:

"Creo que los equipos de toda la liga están atentos [a Nueva Orleans] para ver a quién va a poner disponible New Orleans. ¿Qué pedirán a cambio de esos jugadores? Si ponen disponible a Jose Alvarado, un producto de Nueva York, estoy seguro de que los Knicks serán uno de esos equipos interesados."

Este escenario implica que los Pelicans están en un momento de evaluación, con múltiples equipos de la liga, incluyendo a los Knicks, manteniendo una estrecha vigilancia sobre sus activos. Si New Orleans opta por un cambio de dirección o busca consolidar talento a través de un traspaso, Alvarado podría ser uno de los nombres más atractivos en el mercado.