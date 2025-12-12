Shakira fue agredida por una fan en pleno concierto

Suscríbete a nuestros canales

Un momento de tensión fue lo que vivió la estrella colombiana Shakira, en su último concierto realizado en Montevideo, Uruguay. Una fan salió de la nada, dándole un fuerte jalón de cabello, mientras ella se acercaba a sus fanáticos para saludarlos con gran cariño.

Jalada de cabello a Shakira

A través de las redes sociales corre el video del momento exacto que la madre de los pequeños Sasha y Milán, se acercó para compartir con sus fanáticos, mientras interpretaba el éxito “BZRP Music Sessions, Vol. 53”.

En un momento repentino, la fan extendió su mano, agarrando el cabello de la barranquillera y lo jala con mucha fuerza. La jalada causó gran impresión en la artista, quien solo peló los ojos e hizo un gesto con su cara de notable incomodidad.

Sin embargo, para Shakira no fue una molestia, siguiendo con mucha fuerza y energía el show, que reunió a muchos fanáticos en el Estadio Centenario, con su popular gira “Las mujeres ya no lloran tour”.

El delicado incidente generó debate en las plataformas digitales, por los límites que deben tener los fans al momento de estar al frente de artistas. Internautas consideran que la seguridad debe ser una prioridad importante.

Se repite la situación

No es la primera ocasión que la ganadora de cuatro premios Grammy, atraviesa una situación así, en su pasado concierto en Argentina, un grupo de fans también la jalaron fuertemente, cuando se acercó en una parte del show en la que interactúa con sus seguidores.

La delicada situación ocurrió mientras Shakira interpretaba a todo pulmón el popular tema “Loba”.