¡Es oficial! Shakira dirá presente en el Mundial 2026

Suscríbete a nuestros canales

La expectativa en torno al Mundial 2026 suele girar en torno a goles, rivalidades y espectáculos. Sin embargo, la voz de una de las estrellas más grandes de Latinoamérica reaparece este año pero desde otro frente.

Shakira está lista para decir presente en la máxima competencia de fútbol, pero, en esta ocasión no será desde el escenario como lo hizo en los años 2006, 2010 y el último en el 2014, donde además, anunció que estaba embarazada de Sasha.

¿Qué hay detrás de la presencia de Shakira en el Mundial?

La organización del evento, FIFA, confirmó que Shakira formará parte del consejo asesor del Fondo de Educación Ciudadana Global, una iniciativa dirigida a fomentar proyectos educativos en más de 200 países.

Este anuncio sorprende a propios y extraños, porque rompe con la tradición que asocia a los artistas mundialistas con himnos o conciertos de apertura. En lugar de eso, la barranquillera asume ahora un papel de responsabilidad social con alcance global.

Su incorporación al Fondo implica una participación activa en un programa que planea recaudar hasta 100 millones de dólares, destinándolos a educación formal, infraestructura escolar y actividades deportivas para niños y jóvenes alrededor del mundo.

Planes para la recaudación

Parte de la estrategia contempla un mecanismo solidario, y es que, por cada entrada vendida para los partidos del Mundial, se donará un dólar al fondo educativo, lo que convierte a los aficionados en protagonistas indirectos del proyecto.

Para Shakira, este nuevo rol no es algo pasajero, pues, es coherente con décadas de labor social a través de su fundación personal “Pies Descalzos”, y con su convicción pública de que la educación y el deporte pueden transformar vidas.

Aunque no cantará en el estadio, su presencia podría resonar tanto como un gol en la final, como símbolo de que el fútbol puede servir para mucho más que un trofeo. El Mundial podría transformarse en un puente entre deporte, cultura y desarrollo social.