Shakira es la artista más taquillera de la historia: Está es la ganancia en ventas

En el 2024 la estrella colombiana Shakira arrancó en Brasil su gira “Las Mujeres ya no lloran World Tour”, sin imaginar que sería un éxito enorme en los países visitados. México, Argentina, Perú, República Dominicana y Estados Unidos, son algunos de las naciones visitadas por la querida “Loba”.

Un récord único

Recientemente Billboard informó del increíble récord que tiene la barranquillera de 48 años, como la mujer hispana con la gira más taquillera de la historia, que la convierte en un importante símbolo de poder en la industria musical mundial.

La revista musical estadounidense reveló que la madre de dos pequeñitos llamados Milan y Sasha, ha recaudar $327.4 millones de dólares, por los boletos vendidos en las naciones seleccionadas para su gira, en la que ofrece un recorrido único por los éxitos más grandes de su carrera, junto a un escenario monumental.

En este sentido, afirmaron que la mayoría de las ganancias de Shakira, fueron el show que realizó en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, donde tuvo un total de 12 presentaciones repletas de fanáticos coreando sus canciones.

Shakira también marca un hito como la segunda artista latino en general, siendo solo superada por “El sol de México”, Luis Miguel, quien logró la jugosa cantidad de nada más y nada menos que $409.5 millones de dólares a lo largo de sus 190 conciertos por el mundo.

Podría lograr más

El artículo de Billboard señaló que Shakira podría superar a Luis Miguel, por las fechas de sus próximas presentaciones las cuales están pautadas para el venidero mes de diciembre.

La gira "Las Mujeres Ya No Lloran" de Shakira termina el 9 de diciembre de 2025 en Buenos Aires, Argentina, país en el cual es muy querida y admirada.