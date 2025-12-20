Ariana Grande y Cher preparan especial navideño en "Saturday Night Live"

Suscríbete a nuestros canales

El reconocido e importante show “Saturday Night Live”, prepara para este 20 de diciembre un especial de Navidad, con dos grandes estrellas de la música como lo son Cher y Ariana Grande.

Imperdible show

Un momento único en el que las también actrices y compositoras mostrarán su talento, en el show más antiguo y respetado de Estados Unidos.

Para la intérprete de “Believe”, estar en SNL es regresar por todo lo alto después de su última participación en 1987.

La artista de 86 años deleitará a los televidentes con su nuevo sencillo de “Christmas is Here”, que encaja perfecto con la temática.

Diversión en el set

Para el anuncio de Cher y Ariana, el show recreó la escena de unas de las películas más icónicas que realizó Cher hace muchos años, y que le valió un premio Oscar como Mejor Actriz en 1988.

En la escena de SNL Cher da una fuerte cachetada a Ariana y a Bowen Yang, quien también estará en la celebración.

“OMG Cher acaba de abofetearnos”, dice el dúo, despertando la emoción del público por todas las emociones que llevará el programa un año más.

Grande estará como presentadora, demostrando la versatilidad que tiene para la música, actuación y conducción.