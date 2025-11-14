Ariana Grande fue atacada por un fan loco en Singapur

Suscríbete a nuestros canales

En medio de la gran premier de la película “Wicked: For Good” en Singapur, la actriz y cantante Ariana Grande fue atacada por un fan, quien violó todos los protocolos de seguridad. En las redes sociales corren videos del momento que el hombre se abalanza encima de la intérprete de “Into you”.

Fan loco suelto

Grande estaba con sus compañeros de repartos, quienes no dudaron en ayudarla cuando el joven se le fue encima. La actriz británica Cynthia Erivo reaccionó rápidamente y junto al equipo de seguridad apartó al sujeto de Ari.

Un delicado momento que altero la tranquilidad y felicidad de todo el recinto y fanáticos, quienes estaban esperando con emoción a las estrellas de la popular película musical que lanza su segunda parte.

En redes internautas se preguntan cómo el hombre logró evadir los controles de seguridad y en un abrir y cerrar de ojos llegar a donde estaba la estrella de la música, quien en la película tiene el papel de Glinda la bruja buena del sur.

¿Quién fue el fan?

En redes se conoció que ya el sujeto fue identificado como Johnson Wen, a quien el equipo de seguridad de la artista logró detener y escoltarlo fuera del recinto, donde las autoridades lo detuvieron.

Según información de la BBC el hombre fue presentado ante los tribunales de la nación asiática, siendo acusado de alteración del orden público, y de ser declarado culpable podría enfrentar la multa de $2.000.

Wen es de origen australiano, tiene 26 años y suele seguir a las celebridades en los eventos más importantes del mundo. Hace tiempo hizo algo parecido en un concierto de los cantantes Katy Perry y The Weeknd