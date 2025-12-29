Cristiano Ronaldo: Revelan el impresionante valor de joya icónica del deportista

Suscríbete a nuestros canales

Cristiano Ronaldo vuelve a mostrar el poder y patrimonio que gasta para darse los lujos que desea, fuera del campo de juego. Y es que, recientemente el empresario portugués presumió un imponente reloj Patek Philippe, que se llevó toda la atención por sus lujosos detalles.

Fue en los premios Globe Soccer, que el deportista decidió utilizar la prenda de alta gama, que le otorgó un toque de elegancia y clase. El reloj lleva por nombre Patek Philippe Nautilus Chronograph, repleto de diamantes, brillo y oro.

Detalles de la pieza

De acuerdo con información de la empresa Patek Philippe SA, el reloj es una exclusiva pieza que le ofrece a Ronaldo un altísimo estándar de calidad y lujo por las piezas de oro blanco, diamantes y acabados, como en la correa.

Afirman que el reloj no suele estar en las vitrinas de sus lujosas tiendas por todo el mundo, sino que fue por realizado especialmente para el astro del fútbol. Además, aseguran que la pieza es tan rica y llena de detalles únicos, que puede ser fácilmente de colección.

En información recogida por diversos medios, notifican que la joya tiene un valor de nada más y nada menos que 1,3 millones de dólares, una cifra fácil para un jugador tan reconocido y con un patrimonio de 939 millones, según información de Forbes facilitada en mayo de este 2025.

El nacido el 5 de febrero de 1985 en Portugal, acompañó la prenda con un ajustado traje esmoquin, corbata y su típico corte de cabello, que lo hicieron lucir radiante en tan importante gala, en la que se llevó el premio de Mejor Jugador de Oriente Medio.