Cristiano Ronaldo firma un doblete navideño y está más cerca de hacer historia

La insaciable voracidad goleadora de Cristiano Ronaldo no descansa, ni siquiera en el cierre del año. Este sábado 27 de diciembre, el capitán del Al-Nassr volvió a ser el protagonista absoluto al marcar un doblete en la victoria de su equipo ante el Al-Okhdood en la Jornada 11 de la Saudi Pro League. Con estos tantos, el Bicho no solo consolida su liderato de goleo en Arabia, sino que pone en marcha la cuenta regresiva definitiva hacia los cuatro dígitos.

La crónica del doblete

El primer festejo llegó al minuto 31, cuando Ronaldo aprovechó un balón peinado tras un tiro de esquina para empujar el esférico de pierna derecha. La sentencia llegó justo antes del descanso (45+3'), definiendo suavemente de derecha tras una asistencia de Marcelo Brozovic para sellar el 956º gol de su trayectoria profesional.

El camino a los 1,000 goles

Tras la actuación de hoy, el panorama para alcanzar la mítica cifra de los 1,000 goles oficiales se vuelve cada vez más claro. Así se desglosa su situación actual:

Goles totales actuales: 956.

Goles restantes para el hito: 44.

Balance del año 2025: Ha anotado 41 goles en este año calendario, manteniendo una regularidad asombrosa a sus 40 años.

Proyección: Al ritmo actual, los pronósticos sitúan el histórico gol número 1,000 para septiembre de 2026.

Un 2025 para la historia

Con las anotaciones de hoy, Ronaldo ha logrado hitos que desafían la longevidad en el deporte:

Es el primer y único jugador en alcanzar al menos 40 goles en catorce años naturales distintos. Lidera la tabla de goleadores de la liga saudí con 13 dianas en lo que va de la temporada. Ha repartido 2 asistencias en los 14 encuentros disputados en la presente campaña.

El próximo reto para el portugués será este martes 30 de diciembre ante el Al-Ettifaq, donde buscará cerrar el 2025 acercándose aún más a la gloria eterna.