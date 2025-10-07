Cristiano Ronaldo gana un nuevo premio y habla sobre la fecha de su retiro

Suscríbete a nuestros canales

La colección de premios individuales de Cristiano Ronaldo sigue creciendo, esta vez con un reconocimiento especial en su país. El astro portugués se llevó el Globo Prestigio en la primera edición de los Portugal Football Globes, un galardón que celebra su monumental y exitosa trayectoria profesional.

El premio es un justo reconocimiento a más de 20 años de gloriosa carrera, en la que ha cosechado títulos y récords tanto a nivel de clubes, pasando por el Sporting CP, Manchester United, Real Madrid, Juventus y Al-Nassr, como con la selección de Portugal.

¿Qué piensa del retiro?

Al recibir el premio, Cristiano Ronaldo ofreció unas palabras llenas de sinceridad sobre su impresionante longevidad y el inevitable final de su carrera, demostrando que su ambición sigue intacta.

Con el humor que lo caracteriza, el delantero bromeó sobre su persistencia en la élite: "¡Sé que deben estar cansados ​​de verme todavía aquí en estas ceremonias! Pero estoy orgulloso y feliz".

El mensaje central fue un compromiso con el presente y una honestidad sobre el futuro: “Se trata de disfrutar el momento. Sé que no me quedan muchos años para jugar, pero el poco tiempo que tengo, quiero aprovecharlo al máximo. Quiero seguir jugando unos años más, no muchos… tengo que ser sincero.”

El jugador de 40 años enfatizó que mientras se sienta capaz de rendir, seguirá en activo: "Sigo haciendo cosas buenas, ayudando a mi club y a la selección. ¿Por qué no seguir?". Aseguró que al colgar las botas, lo hará con la satisfacción de haberlo dado todo.

Quiere clasificar al Mundial

Además de su balance personal, Cristiano Ronaldo abordó la actualidad de la selección portuguesa, poniendo el foco en la tarea inmediata de la clasificación al próximo Mundial.

"Nuestro objetivo es ganar los dos próximos partidos y clasificarnos para el Mundial. Lo que pase en el Mundial, ya veremos...", explicó.