Cristiano Ronaldo alcanza su gol 946 con un doblete en goleada del Al-Nassr (+Video)

Cristiano Ronaldo alcanzó este sábado una nueva marca impresionante en su carrera deportiva al sumar su gol número 946 en un partido donde brilló con un doblete en la goleada 5-1 del Al-Nassr ante el Al Riyadh. El delantero portugués sigue demostrando que, a sus 40 años, mantiene intacta su capacidad goleadora y su liderazgo en la Liga Profesional Saudí.

Doble aporte decisivo de Cristiano Ronaldo en la goleada

En un encuentro disputado en el Al-Awwal Park, el Al-Nassr dejó clara su superioridad frente a un débil rival. El partido comenzó con un temprano gol de João Félix, y poco después Kingsley Coman amplió la ventaja para el conjunto local. Cristiano Ronaldo apareció al minuto 33 al recibir una asistencia magistral de João Félix y definir con un toque sutil para colocar el 3-0 parcial antes del descanso.

En la segunda mitad, mientras el Al Riyadh descontaba con un gol de Mamadou Sylla, Ronaldo volvió a marcar tras una jugada colectiva exquisita que involucró pases precisos de Félix y Coman. El portugués cerró así el marcador con su doblete, aumentando su total a 946 goles en su carrera profesional, acercándose así a la histórica barrera de los 1,000 goles que ha sido su meta personal en los últimos años.

Cristiano cerca del récord de 1,000 goles históricos

Este hito pone a Ronaldo a solo 54 goles de alcanzar una cifra inédita en la historia del fútbol mundial. Su capacidad goleadora esta temporada está más que confirmada, contando ya con 7 goles en total sumando liga, Supercopa saudí y eliminatorias con Portugal rumbo al Mundial 2026. La temporada pasada anotó 33 tantos, y su contrato con Al-Nassr hasta 2027 le brinda tiempo suficiente para alcanzar esta meta, lo que convertiría a Cristiano en el primer futbolista en alcanzar los 1,000 goles oficiales en diferentes competiciones y selecciones.

Además de sus goles con el Al-Nassr, Ronaldo sigue mostrando su vigencia en la selección nacional, donde ha anotado varios goles en las recientes eliminatorias. Su fortaleza física y mental, junto a su insaciable sed de triunfo, lo mantienen vigente en un nivel élite entre los mejores atacantes del mundo.

La contundente victoria 5-1 y el doblete de Ronaldo no solo confirman su estatus de estrella indiscutible en Arabia Saudí, sino que también ponen de manifiesto que su leyenda continúa vigente a pesar del paso de los años, preparando el terreno para que los aficionados sigan disfrutando de su magia goleadora por más tiempo.

Con estos números, Cristiano Ronaldo sigue escribiendo capítulos dorados en la historia del fútbol, acercándose cada vez más a su meta de convertirse en el máximo goleador de todos los tiempos. La era de CR7 parece lejos de terminar y todo indica que nuevos récords están por venir.