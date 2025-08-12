Este sería el nuevo once inicial del Al Nassr de Cristiano Ronaldo

Suscríbete a nuestros canales

Al Nassr está listo para enfrentar una nueva temporada con un once inicial que promete ser un espectáculo en la cachan. La directiva del club saudí, no le ha temblado el pulso para conformar un proyecto estratégico y de alto valor, invirtiendo una gran suma de dinero en su nomina.

Esta nueva alineación no solo eleva el nivel competitivo del equipo, también incrementa su posición como un contendiente de peso en el panorama futbolístico global.

Posible once titular del Al Nassr

En la portería, estará el brasileño Bento Krepski, aportando seguridad tras su incorporación al club.

La defensa se presenta como una muralla. Con Boushal y la experiencia de Laporte se suma la versatilidad de Simakan y el talento del recién llegado procedente del FC Barcelona lñigo Martinez, formando una línea defensiva difícil de superar.

El centro del campo tendrá una sólida creatividad. La visión de juego con la llegada de João Felix, el control del balón de Brozovic y el dinamismo de Otavio completarán una sólida línea.

El ataque de Al Nassr, liderado por el portugués Cristiano Ronaldo estará flanqueado por dos extremos de clase mundial, el francés Kingsley Coman por una banda y la capacidad goleadora de Sadio Mané por la otra.

Al Nassr va con todo

La directiva del Al Nassr ha dejado claro que su objetivo es la grandeza, y con esta alineación, el club no solo aspira a conquistar títulos, sino a marcar una nueva era en el fútbol de Oriente Medio.