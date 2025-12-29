Michael Schumacher a 12 años del accidente que lo cambió todo

Suscríbete a nuestros canales

Un 29 de diciembre de 2013, Michael Schumacher sufriría el accidente que destruyó su vida post Fórmula 1. El ex piloto alemán y su familia esquiaban en Méribel, Francia; en dicho lugar tuvo un accidente que lo dejó gravemente herido y desde entonces su estado de salud es una incógnita.

Tras múltiples cirugías y un coma inducido, del cual despertó en 2014, Schumacher ha requerido atención constante. Su esposa Corinna ha defendido la privacidad familiar, recordando en un documental de Netflix que lo más importante es preservar la intimidad de Michael frente al interés público.

La carrera de 'Schumi' es recordada por cada generación de la Fórmula 1. Su legado es inmenso y su agresividad en cada circuito lo volvió un inmortal de la categoría; sin embargo, 12 años tras el accidente se recuerda más al alemán por su pasado en la pista que por su presente.

El chantaje a la familia Schumacher

En 2025, la familia Schumacher volvió a ser noticia por una demanda relacionada con chantaje. Tres hombres fueron condenados por intentar extorsionar con imágenes y registros médicos privados, exigiendo 15 millones de euros. La familia ganó el caso y evitó el chantaje.

Uno de los tres hombre fue encarcelado durante tres años, su hijo cayó seis meses como actor intelectual y un ex guardia de seguridad recibió 2 años de sentencia por incitar a la extorsión. Corinna Schumacher (esposa de Schumi) apeló a la sentencia y espera una mayor cantidad de años para los culpables.

Carrera de Michael Schumacher en Fórmula 1