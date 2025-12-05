Netflix hace la multimillonaria compra de Warner Bros ¡Dos gigantes!

Suscríbete a nuestros canales

La plataforma de streaming Netflix ha confirmado la compra de la empresa Warner Bros Discovery. La noticia se ha revelado este viernes 5 de diciembre, siendo una gigante adquisición en dos grandes de películas, series y documentales de todo el mundo.

Jugosa compra

De acuerdo con los reportes, Netflix ha logrado comprar el conglomerado multinacional estadounidense de medios de comunicación y entretenimiento, por la jugosa cifra de US$82.700 millones. Una cifra enorme, que para los amantes del cine se trata de la mayor compra en la historia de Hollywood.

Netflix conocida en todo el mundo por producir series como “Stranger Things”, “El juego del calamar”, “The Crown” y “La casa de papel”, tiene los derechos ahora para presentar en su plataforma programación emblemática de Warner, como Looney Tunes.

Las autoridades reguladoras federales de Estados Unidos, aprobaron la decisión de la compra de Warner, que tiene más de cien años de historias en el mundo cinematográfico.

“Hoy, Netflix anuncia nuestra adquisición de Warner Bros. Juntos, definiremos el próximo siglo de narración, creando una extraordinaria oferta de entretenimiento para el público de todo el mundo”, ha escrito la plataforma en Instagram.

Netflix se pronuncia

La compañía a través de su director ejecutivo, Greg Peters, han mostrado la enorme felicidad que tienen por seguir impulsando su imperio en el mundo, como una plataforma que cuenta con suscripciones pagas en 190 países.

“Al combinar la increíble biblioteca de programas y películas de Warner Bros, desde clásicos atemporales como Casablanca y Citizen Kane hasta favoritos modernos como Harry Potter y Friends, es hacerlo aún mejor. Nuestra misión siempre ha sido entretener al mundo”, comenta Greg en un comunicado.