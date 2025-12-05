MLB: Yankees de Nueva York está entre los posibles destinos para este agente libre

Suscríbete a nuestros canales

Los Yankees de Nueva York siguen entre los temas más polémicos cuando se habla de la agencia libre de cara a la temporada 2026. En este sentido, de acuerdo con información del periodista de MLB Network, Jon Heyman, la organización figura entre los equipos que están monitoreando de cerca al lanzador japonés Tatsuya Imai, uno de los brazos internacionales que pretende generar un impacto en la Major League Baseball.

A medida que avanzan las negociaciones de agentes libres y las oficinas ejecutivas afinan sus prioridades, el nombre de Imai ha surgido como una alternativa atractiva para las rotaciones que buscan juventud, durabilidad y opciones de largo plazo, y no es para menos, gracias a las credenciales que trae desde la Liga Japonesa de Béisbol Profesional.

Según Heyman, si Tatsuya Imai no ha alcanzado un acuerdo antes de que concluyan las Reuniones Invernales, tiene previsto visitar a otras franquicias de las Grandes Ligas. Todo esto significa que pensará muy bien cual será ese equipo cumpla con todas sus expectativas.

Para el conjunto de los “Bombarderos” su adquisición puede ser de mucha ayuda, tomando en consideración lo afectada que va estar su rotación abridora de cara al 2026.

Yankees cerca de este lanzador japonés

Además, la presencia de los Yankees en esta pelea por adquirir sus servicios evidencia su intención de no quedar atrás de sus más grandes rivales en la División Este de la Liga Americana y que pueden estar nuevamente entre los candidatos al título.

Si bien es cierto que los Yankees deben mejorar diversas áreas de su roster activo para ser competitivos, comenzar por el pitcheo abridor es más que importante, más sabiendo que tienen múltiples lesiones dentro del cuerpo de lanzadores.

Finalmente, todo indica que los Yankees de Nueva York serán una de las organizaciones con mayor actividad dentro del mercado en las próximas horas, debido a la necesidad que tienen de volver a estar entre los mejores equipos del joven circuito y, al mismo tiempo, de mandarles un mensaje a sus apasionados fanáticos que están haciendo todo lo posible por mejorar para su futuro en MLB.