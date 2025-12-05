¿Cuba al Clásico Mundial? Federación tramita permisos para su participación y presenta lista preliminar

Suscríbete a nuestros canales

La participación de la Selección Nacional de Cuba en la próxima edición del Clásico Mundial de Béisbol (WBC) parece estar prácticamente asegurada. Según reportó el periodista especializado Francys Romero, la Federación Cubana de Béisbol (FCB) se encuentra actualmente tramitando los permisos necesarios para la asistencia del equipo, lo que incluye la crucial aprobación de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de los Estados Unidos (OFAC).

La aprobación de la OFAC es vital debido a las complejas relaciones políticas entre Cuba y Estados Unidos, lo que obliga a la FCB a obtener estas licencias para cualquier transacción o actividad que involucre fondos y jugadores bajo jurisdicción estadounidense.

La Lista Preliminar: Estrellas y Controversias

Francys Romero confirmó que la FCB presentó recientemente una lista preliminar de 50 jugadores ante los organizadores del WBC. Dicho roster incluye varios nombres destacados que actualmente militan en las Grandes Ligas de Béisbol (MLB), inyectando un notable potencial al combinado antillano.

Entre los peloteros de la MLB en la lista se encuentran:

Andy Pagés (Jardinero)

Andy Ibáñez (Infielder)

Yoan Moncada (Infielder)

Daysbel Hernández (Lanzador)

Lázaro Estrada (Lanzador)

Un caso que genera especial atención es el del lanzador derecho Yariel Rodríguez (Toronto Blue Jays). Según la fuente, su inclusión levanta suspicacias, ya que su participación requiere de una "previa aprobación directa del gobierno" en La Habana, debido a su situación particular de salida del país.

El Veto Político a los Cubanoamericanos

A pesar de la aparente luz verde para incluir a jugadores que salieron legalmente de la isla y están activos en la MLB, el gobierno cubano mantiene límites estrictos sobre quién puede formar parte del llamado "Equipo Cuba".

Romero destacó la confirmación de que los jugadores cubanoamericanos —aquellos nacidos o criados en Estados Unidos con ascendencia cubana— no recibieron la autorización de las altas autoridades políticas. El caso más notorio es el del talentoso campocorto de los Angelinos de Los Ángeles, Zach Neto, quien, a pesar de su interés, no será convocado por la FCB debido a este veto político.

Cuba en el Clásico: Tras la Cima

La participación cubana en el Clásico Mundial tiene una historia de alto rendimiento, aunque con la asignatura pendiente de alzar el trofeo. Cuba nunca ha ganado el torneo, pero sí ha llegado a la final en una ocasión:

Edición 2006: Alcanzaron la final, donde fueron derrotados por Japón.

Edición 2023: Terminaron en la cuarta posición, tras caer en semifinales ante el combinado de Estados Unidos.

El nuevo equipo, reforzado con el talento de la MLB, buscará superar la histórica cuarta posición obtenida en la última edición del torneo.