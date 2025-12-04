Invitado especial muere durante programa en vivo: esto sucedió

Suscríbete a nuestros canales

El comunicador y promotor turístico, Mario Ureña falleció en vivo cuando era entrevistado en el programa Café de Diario 55, emitido por Super TV 55, en República Dominicana.

El suceso quedó registrado por las cámaras Ureña mientras esperaba su turno para intervenir sobre temas locales junto a otros invitados especiales, cuando se sintió mal de manera repentina y se desplomó sorprendiendo a toda la producción.

‘Café de Diario 55’ interrumpió su transmisión para atender al promotor turístico, incluso se escucha una voz decir "Llévatelo", a pesar de los esfuerzos para reanimarlo, los servicios de emergencia no lo lograron.

¿De qué murió Mario Ureña?

Tras desplomarse en plena transmisión en vivo, se conoció que Mario Ureña murió a causa de un infarto fulminante.

"Mario siempre fue un hombre de lucha, comprometido con su gente y con la mejora del servicio de transporte. Su partida deja un vacío inmenso en nuestro sector", expresaron sus compañeros de la Ruta SO (Santiago Oeste), de la que era presidente.

Las imágenes de su muerte han causado conmoción en redes sociales luego de viralizarse el video. El fallecido era una persona muy implicada en asuntos comunitarios de la zona y su pérdida ha sido recibida con sorpresa y pesar entre quienes lo conocían.