MLB: Azulejos de Toronto avanzan para firmar a Kyle Tucker

Azulejos de Toronto podrían apenas estar comenzando su ofensiva en el mercado de invierno. Aunque ese comienzo es fuerte, ya que tienen en la mira a Kyle Tucker, considerado el mejor jugador disponible en la agencia libre 2026 que proyecta más de 300 millones de dólares.

Tucker visitó el complejo de entrenamientos primaverales de Azulejos en Dunedin, Florida, según informó una fuente a MLB. El jardinero de 28 años reside en Tampa, lo que facilitó la visita, pero el gesto confirma el interés de ambas partes en llegar a un acuerdo.

Tucker es uno de los bates más completos de la liga y podría recibir un contrato superior a los 300 millones de dólares. El club canadiense busca reforzar su ofensiva con un jugador de impacto inmediato. La llegada de Kyle representaría un salto de calidad en una alineación liderada por Vladimir Guerrero Jr.

Kyle Tucker y el contrato millonario que podría cambiar la División Este

Si Kyle Tucker firma con Azulejos de Toronto lo hará por algo superior a los 300 millones de dólares. Sería el cuarto jugador del roster con salario anual por encima de los 20 millones, una apuesta fuerte para ganar de inmediato, pero si no se tiene resultados pesará en el futuro.

Con Yankees y Red Sox armándose para competir por la Liga Americana, Azulejos no quiere quedarse rezagado y por esa razón apuestan a competir fuerte en la agencia libre para tener un roster que vuelva a la Serie Mundial y la gane en los próximos años.

Números de Kyle Tucker en su carrera en Grandes Ligas

Kyle Tucker a lo largo de su carrera se ha caracterizado por ser un bateador de poder. No es un simple jonronero, es un tipo capaz de hacer ajustes contra lanzadores dominantes; pero también sabe poner la pelota en juego en cualquier pitcheo y conteo para producir carreras.

Números de Tucker en su carrera:

- 769 juegos, 2741 turnos, 456 anotadas, 748 hits, 160 dobles, 20 triples, 147 jonrones, 490 impulsadas, 119 bases robadas, 363 boletos, 498 ponches, .273 promedio, .358 OBP, .507 SLG, .865 OPS