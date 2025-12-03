Chiquinquirá Delgado expone la complicidad que mantiene con su pareja

Suscríbete a nuestros canales

En una gala reciente en Miami, la presentadora venezolana Chiquinquirá Delgado levantó la ceja y la risa, al recordar uno de los primeros regalos que recibió de Jorge Ramos cuando recién comenzaban su relación.

El "incómodo" regalo de Chiquinquirá Delgado

Con la sinceridad que la caracteriza, confesó que el obsequio no fue de su agrado. “Cuando abrí el regalo no pude disimular mi cara”, admitió entre risas, recordando el momento exacto en que vio que se trataba de un collar de perlas negras.

Lejos de dramatismos, la también actriz aseguró que nunca le han gustado ni las perlas, especialmente negras, así que no hubo otra opción: “el pobre hombre tuvo que ir a devolver el regalo”.

Más de una década juntos

La anécdota recuerda los orígenes de una pareja que, con el paso de los años, se ha cimentado con respeto, cariño y mutua admiración.

Delgado y Ramos se conocieron durante la grabación de un comercial navideño de su antigua casa televisiva cuando ella le mostró una foto de su hija y él reaccionó con admiración. Lo que en ese instante parecía un piropo inocente, años después resultó ser el comienzo de una historia juntos.

Aunque sus vidas giran en mundos distintos, ella entre el entretenimiento, la moda y la farándula; él en el periodismo, han logrado construir una unión sólida. Les unen pasiones como la lectura, los viajes, el yoga, y el deseo de mantener una vida familiar con naturalidad y cariño.

En distintas entrevistas, la zuliana ha expresado sin tapujos que aunque no estén casados legalmente, el compromiso es profundo. “Estoy más casada que cualquiera”, declaró una vez, confiando en la fuerza del vínculo por encima de contratos o formalismos.