Jorge Ramos enternece por palabras para la hija de Chiquinquirá Delgado

El respetado y seguido periodista Jorge Ramos, lleva años de estable relación con Chiquinquirá Delgado. Juntos han creado su nido de amor en Miami, junto a Carlota Valentina Sarcos, quien goza de todo el amor y cariño de Ramos.
NOTAS RELACIONADAS
Gran cariño
Recientemente, el extalento de Univisión posteó un video de YouTube informando sobre una noticia, cuando dice con orgullo que la señorita Carlota es su hija, y le pidió que le regalara un peluche Labubu.
Los Labubu son una serie de muñecos de peluche coleccionables en forma de elfos monstruosos creados por el diseñador Kasing Lung. Se han convertido en la sensación de niños y adultos, como Madonna, quien celebró su cumpleaños hace días con un pastel del personaje principal.
“Mi hija Carlota me pidió una de estas muñecas, y yo le dije: ‘Si, por supuesto’”, comentó Jorge, despertando muchos halagos de internautas por el trato con la hija de su pareja, nacida en el 2010.
Otras muestras
Ya el periodista que por muchos presentó el Noticiero de Univisión, había hablado de su cercanía con la hija de la exreina de belleza, modelo, presentadora y agente inmobiliario, con Daniel Sarcos.
Hace meses habló de que Carlota es seguidora de Taylor Swift, acompañándola al concierto que realizó la estadounidense en Tampa, Florida.