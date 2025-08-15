Chiquinquirá Delgado: así vive la menopausia a sus 52 años

Suscríbete a nuestros canales

La reconocida presentadora de televisión venezolana, ​Chiquinquirá Delgado está viviendo su vida en plenitud a sus 52 años. Sin embargo, ha enfrentado uno de los procesos más desafiantes para las mujeres: la menopausia.

Este proceso biológico que suele ocurrir entre los 40 y 50 años y que implica cambios hormonales significativos ha tocado la vida de la conductora, quien no dudó en hablar libremente del tema sin tabúes de por medio.

​Los desafíos de la menopausia

​En una dinámica de preguntas y respuestas en sus redes sociales, ‘Chiqui’ respondió con total sinceridad a una seguidora que le preguntó cómo estaba llevando la etapa de la menopausia.

"¡Cómo loca! Cuando tienes desbalance en tus hormonas te sientes otra", confesó la presentadora, revelando algunos de los síntomas que padece, como piel seca, insomnio y fatiga son debido a eso.

​El secreto mejor guardado de ‘Chiqui’

​Chiquinquirá Delgado compartió lo que la ha ayudado a sentirse mejor, es nada más ni nada menos que la terapia de reemplazo hormonal (TRH). "Yo decidí comenzar reemplazo hormonal y me he sentido maravillosamente con los resultados", aseguró.

​Además de este tratamiento, su estilo de vida saludable la ha ayudado a sobrellevar el proceso. La esposa de Jorge Ramos combina una dieta balanceada con ejercicio diario, lo que es vital para mantener su bienestar físico y emocional.