MLB: Mánager veterano pone fin su cargo con este equipo (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Los Rangers de Texas anunciaron oficialmente que Bruce Bochy no continuará como mánager del equipo para la temporada 2026. La decisión fue tomada de manera mutua entre la organización y el veterano estratega, quien lideró al club hacia su primer título de Serie Mundial en 2023.

Oferta de rol ejecutivo para Bochy

Aunque Bochy dejará de ser mánager, los Rangers le han ofrecido un puesto en la oficina principal como asesor. Esta propuesta busca mantener su experiencia y liderazgo dentro de la estructura organizacional del equipo, aprovechando su visión y conocimiento profundo del juego. Sin embargo, el futuro miembro del Salón de la Fama aún no ha confirmado si aceptará este nuevo rol.

Posibles destinos para el veterano mánager

La salida de Bochy coincide con la apertura de varias vacantes en Grandes Ligas, incluyendo la de los Gigantes de San Francisco, equipo con el que ganó tres campeonatos (2010, 2012, 2014). Esta coyuntura ha despertado especulaciones sobre un posible regreso a la Bahía, donde dejó una huella imborrable. Su reputación como uno de los mejores estrategas de la era moderna lo convierte en un candidato atractivo para cualquier organización en busca de liderazgo probado.

Legado de Bruce Bochy en los Rangers

Bruce Bochy asumió el mando de los Rangers en 2023 y, en su primera campaña, llevó al equipo a conquistar su primer campeonato de Serie Mundial. Su estilo sereno, capacidad de manejo de bullpen y experiencia en postemporada fueron claves para transformar a Texas en un contendiente legítimo.