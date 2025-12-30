El entrenador venezolano Mario Estévez finalizó como subcampeón en Panamá

Suscríbete a nuestros canales

La temporada 2025 en el hipódromo Presidente Remón de Panamá concluyó este domingo con la disputa de siete competencias, la cual incluyó el Clásico “Socrica” (Gr2) para potras de dos años, en donde la potra Doña Perfecta, se llevó los honores con excelente conducción del jinete Ángel Rivas, para el entrenador líder de la temporada Ángel Paz Rodríguez, quien se tituló campeón de la zafra. Mario Estévez, ocupó la segunda casilla.

Mario Estévez logró el subcampeonato en Panamá

Un año exitoso una vez más para el destacado entrenador venezolano Mario Estévez, quien demostró su gran talento y dedicación al lograr múltiples victorias en pruebas selectivas durante la temporada. Sin embargo, en esta ocasión no pudo superar al también experimentado entrenador Alberto Paz Rodríguez, quien tras tres años volvió a recuperar el trono como el máximo campeón.

Paz Rodríguez cerró la temporada 2025 con un impresionante total de 112 victorias, consolidándose como el campeón absoluto de la zafra y reafirmando su posición de liderazgo en el ámbito de las carreras de caballos en la región.

Mario Estévez, entre tanto, consumó 75 primeros, 65 segundos, 62 terceros, 40 cuartos y quintos en 374 presentaciones, con una producción de $425.644. Estévez interrumpe una racha de tres años consecutivos logrando el campeonato de entrenadores en el hipódromo Presidente Remón.

Estévez ganó las estadísticas del 2022, 2023 y 2024; antes lo había hecho en el 2018. Siempre siendo protagonista con el nuevo campeón de la temporada 2025, Alberto Paz Rodríguez, mejor conocido en el ambiente hípico del Caribe como “Droopy”.