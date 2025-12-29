Octubre fue el mes épico de consagración para jinetes y entrenadores venezolanos en Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

Los estos éxitos y hazañas son hechos significativos para cualquier profesional del hipismo global, sin importar si están en fases tempranas, medias o consolidadas de su carrera, representan emblemas de excelencia, huellas duraderas y fundamentos sólidos que enriquecen su trayectoria personal y laboral.

La consagración de tres grandes profesionales

Este mes tuvo una gran importancia para tres destacados profesionales del mundo de las carreras de caballos en Estados Unidos: los jinetes Emisael Jaramillo y Samuel Marín, así como el entrenador José Francisco D’Angelo. Cada uno de ellos logró alcanzar hitos significativos que los posicionan entre los mejores en sus respectivas disciplinas dentro de los hipódromos estadounidenses.

José Francisco D’Angelo también marcó un hito importante en su carrera como entrenador al convertirse en el primer venezolano en ganar una carrera en la prestigiosa Breeder’s Cup. En la 42.ª edición del Campeonato de Criadores, que se llevó a cabo este año, D’Angelo obtuvo dos victorias relevantes: la primera en la categoría BC Turf Sprint con el caballo Shisopicy, y la segunda en la BC Sprint con Bentornato. Estas victorias representan un reconocimiento significativo al talento y la dedicación del entrenador venezolano en el ámbito internacional.

Emisael Jaramillo logró una marca histórica al convertirse en el tercer jinete venezolano en alcanzar las 5000 victorias internacionales, de las cuales 3144 fueron obtenidas en Venezuela. Este logro lo coloca en un selecto grupo que incluye a dos miembros del Salón de la Fama, Ramón Alfredo Domínguez y Javier Castellano. Jaramillo alcanzó este importante número de triunfos montando al caballo Skelling Michel, que fue preparado por el entrenador Víctor Barboza Jr., en el reconocido hipódromo Gulfstream Park.

Por su parte, Samuel Marín continúa con una carrera en constante crecimiento y evolución. Durante esta temporada, obtuvo su segundo título en el hipódromo Meadowlands, sumando un total de seis victorias. En el año 2024, Marín consiguió diez primeros lugares, lo que refleja un desempeño sobresaliente y consistente. Este título representa su segundo campeonato en la temporada, consolidando su posición entre los jinetes más destacados del momento.