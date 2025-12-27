Entrenador que viene de hacer campaña en Estados Unidos se encuentra en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

A pocos días de la conclusión de la temporada mundial de carreras 2025, La Rinconada se presenta como un escenario lleno de nuevos desafíos y múltiples oportunidades para todas las personas vinculadas, ya sea de manera directa o indirecta, con el espectáculo hípico, conocido popularmente como el “Deporte de Los Reyes”.

Este espacio emblemático del hipismo retoma su papel protagónico tras un cierre de temporada memorable, el cual superó todas las expectativas dentro del medio.

Las autoridades responsables de La Rinconada mantienen un compromiso constante con el desarrollo y la mejora continua, implementando estrategias y brindando recursos que buscan fortalecer la participación de los profesionales del sector.

En este contexto, aquellos que exploraron nuevas oportunidades fuera del circuito tradicional ahora encuentran un ambiente renovado que los invita a regresar y reencontrarse con la actividad que les dio origen y que les abrió grandes puertas en su carrera deportiva.

Tal es el caso de Oscar Manuel González, que luego de escucharse entre los corrillos hípicos y de varias entrevistas con las autoridades, recibió la venia y está de regreso a La Rinconada. Así lo confirma un tuit que hizo publico José Farache en su cuenta red social “X” y que además indica que ya tiene en su establo la importada Star of God, ganadora del Clásico “Comparación” G1.

Oscar Manuel González, consiguió su última victoria en Estados Unidos, el pasado 28 de noviembre en Gulfstream Park, con el ejemplar Adios Mate, con la monta del panameño Miguel Ángel Vásquez, que desde la partida tomó el control y de punta a punta cruzó la meta en el primer lugar en crono de 64,2 para 1.100 metros.

Con este triunfo, el trainer criollo González consiguió 206 victorias de por vida en Estados Unidos, además con 214 segundos y 203 terceros en 1550 actuaciones con una producción de $5.435.839 para sus conexiones.

En la presente zafra OMG, sumó 13 primeros, 20 segundos y 17 terceros en 115 actuaciones, con producción de $404.410.