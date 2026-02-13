MLB: Mets y el dilema defensivo de Juan Soto ¿Solución o riesgo calculado?

Suscríbete a nuestros canales

Juan Soto a lo largo de su carrera en Grandes Ligas ha sufrido a nivel defensivo. Una realidad que el dominicano no esconde, solo que su desempeño ofensivo opaca su gran debilidad. En esa línea, Mets de Nueva York tomó una decisión, pero abre un debate: ¿Solución real o un riesgo calculado?

Soto en el RF acumula en su carrera -24 outs por debajo del promedio. Esto en 5.219 entradas jugadas, lo que significa que ha "regalado" 24 outs extras a los rivales comparado con un defensor promedio en el RF. Ahora bien, su mudanza al LF es mucho mejor, pero sigue con un pésimo rendimiento.

En el LF el dominicano presenta -9 outs por debajo del promedio. Ha disputado 460 juegos en el jardín izquierdo, acumulando 4.007 entradas. Números mejores que como jardinero derecho, pero igual de malo. ¿La organización realmente confía en una mejoría del dominicano?

La realidad indica que lo que intenta hacer Mets es evitar males mayores. No les interesa que les hagan carreras por el LF, ya que ve menos volumen de batazos por esa zona. Sin embargo, en el RF el dominicano queda expuesto y por esa razón, lo mueven y le dan el rol a un jardinero más eficiente.

¿Quién reemplazará a Juan Soto en el RF de Mets de Nueva York?

El movimiento de Juan Soto al LF significa que se abre un espacio de alta importancia para la defensa en 2026. La pregunta es clara y hay opciones reales para mejorar lo mostrado por el dominicano en 2025. De hecho, hay hasta tres opciones para la temporada con mejores números.

Carson Benge es el prospecto de Mets #1 entre los RF y tiene altas opciones para entrar en la titularidad. El Spring Training será clave para ganarse un lugar. Tyrone Taylor, veterano probado en la liga es otra opción; mientras que MJ Meléndez (nuevo firma) y Brett Baty son los últimos colocados.

La realidad es que todos superan el -24 OAA (outs por promedio como RF) Incluso en la temporada 2025 Soto registró -12 OAA con Mets. Los sustitutos en el jardín derecho superan esa métrica por mucho, ofreciendo estabilidad defensiva en una posición clave para el equipo.