MLB: Freddy Peralta el AS de Mets de Nueva York

Freddy Peralta llega a Mets de Nueva York para completar la rotación de la temporada 2026. El dominicano ha tenido un rendimiento superlativo a lo largo de su carrera con Milwaukee; ahora llega a Queens con la idea de completar la rotación y ser el líder indiscutible del pitcheo.

Mets ya contaba con una rotación interesante: Nolan McLean, David Peterson, Clay Holmes, Sean Manaea, Kodai Senga. Sin embargo, la idea de adquirir a Peralta era completarla con un AS nivel Cy Young. Con el dominicano, ya tienen un grupo para competir por la Serie Mundial 2026.

Los Mets han completado uno de los rosters más fuertes de los últimos años en Grandes Ligas. No parecen un grupo especial a nivel de nombres: Marcus Semien, Jorge Polanco, Luis Robert Jr y Bo Bichette. Ahora, si vemos el rendimiento, son superlativos en sus respectivos roles.

¿Mets de Nueva York tiene lo necesario para ganar la Serie Mundial 2026?

Mets de Nueva York han armado un equipo competitivo, pero aún no parecen listos para ganar la Serie Mundial. Freddy Peralta lidera la rotación, pero falta una segunda espada. Nolan McLean podría asumir ese rol, aunque debe demostrarlo esta misma temporada 2026.

La rotación incluye nombres como: Manaea, Holmes, Peterson y Senga, todos con experiencia pero de complemento. Sin una incorporación adicional, quedan cortos para octubre. La gerencia parece enfocada en 2027, con Tarik Skubal en el mercado para completar su rotación élite.

A nivel ofensivo, Mets sí tienen lo necesario: Lindor, Semien, Polanco y Bichette aportan contacto y poder, mientras Luis Robert Jr y Juan Soto elevan el techo del lineup. Es un orden capaz de generar 5.5 carreras por juego, ideal para sostener cualquier rotación competitiva.

Rotación y Lineup de Mets para 2026

Rotación 2026:

Freddy Peralta (AS) Nolan McLean David Peterson Clay Holmes Sean Manaea Kodai Senga

Lineup 2026: