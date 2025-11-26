MLB: Freddy Peralta ya forma parte de la historia de Milwaukee con estos registros

Suscríbete a nuestros canales

La temporada regular de la Major League Baseball sirvió de escenario para que varios latinos salieron a mostrar su jerarquía. Uno de estos casos, el ascenso de Freddy Peralta al estatus de élite dentro de los Cerveceros de Milwaukee, es uno de los relatos más llamativos del pitcheo en la Liga Nacional en los últimos años.

El serpentinero de 29 años asumió la responsabilidad de ser el principal lanzador de la rotación abridora en el 2025. Con una explosiva velocidad en cada uno de los lanzamientos que tiene disponibles en su repertorio, el dominicano ha escalado rápidamente hasta colocarse junto a nombres que marcaron época en la organización.

Su más reciente hazaña lo ubica entre un grupo selecto de lanzadores capaces de sostener un nivel dominante a lo largo de múltiples campañas en el mejor béisbol del mundo.

Freddy Peralta hace historia en Milwaukee

A lo largo de la historia de esta franquicia, solo tres abridores han logrado registrar tres o más temporadas con al menos 200 ponches. Se trata de Yovani Gallardo, Corbin Burnes y Freddy Peralta.

La inclusión de Peralta en este listado no solo subraya su consistencia, sino también su evolución como figura central del cuerpo monticular y, actualmente, una de las figuras más buscadas por otros equipos en el mercado de cambios.

Con cada temporada, el derecho ha demostrado una capacidad notable para mezclar potencia, control y templanza en los momentos más importantes. Su desarrollo ha sido constante desde su llegada a Milwaukee, pasando de ser un brazo joven de gran potencial a convertirse en un abridor sólido, confiable y respetado entre los fanáticos.

El lugar que ahora ocupa junto a Gallardo y Burnes es un indicador claro de su nivel y de lo que puede seguir siendo su futuro con cada una de sus actuaciones desde el montículo.

Finalmente, Freddy Peralta no solo vive un presente espectacular, sino que puede seguir incrementando sus números con este uniforme para así continuar escribiendo su historia con los Cerveceros de Milwaukee.