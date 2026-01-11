El mensaje de Miss Jamaica 2025 a casi dos meses de su caída en Miss Universo

Suscríbete a nuestros canales

La reina de belleza que vivió uno de los momentos más dramáticos del Miss Universo 2025 está de regreso en el ojo público. Gabrielle Henry, Miss Universe Jamaica, reapareció en redes sociales.

Esto ocurre tras recuperarse gradualmente de un accidente grave que la había dejado hospitalizada luego de una caída desde el escenario durante las preliminares del certamen mundial celebrado en Tailandia.

La caída de Miss Jamaica que conmovió al mundo

Todo ocurrió el 19 de noviembre de 2025, cuando Henry participaba en la competencia de traje de gala. Mientras caminaba con elegancia en el escenario, la modelo perdió el paso y se precipitó al vacío por un hueco en el set, provocando alarma que se extendió hasta el público.

Las imágenes transmitidas y compartidas en redes mostraron cómo personal médico la atendió de inmediato antes de ser trasladada en camilla a un hospital de Bangkok, donde ingresó a cuidados intensivos bajo observación médica continua.

Los informes médicos confirmaron que Gabrielle sufrió una hemorragia intracraneal y varias lesiones de consideración, lo que prolongó su estancia en la unidad de cuidados intensivos y obligó a su salida anticipada del concurso.

Tras varias semanas de tratamiento y con el respaldo total de la Organización Miss Universo, Henry fue trasladada a su país natal para continuar con su recuperación cerca de su familia.

Aparición en redes sociales

Después de un intenso mensaje en diciembre de 2025, en el que agradeció a su gente por el apoyo en medio del difícil proceso, la modelo volvió a usar su cuenta de Instagram pero esta vez, para reconocer el logro profesional de Celine Deidrick.

"Congratulation", escribió la Miss Jamaica, felicitando a Deidrick, una abogada de Jamaica que ha ganado popularidad tras pasar a formar parte del equipo legal que representa al Gobierno de Guyana en el proceso de extradición contra los empresarios Nazar Mohamed y Azruddin Mohamed.