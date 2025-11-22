Miss Jamaica está internada en la UCI tras su caída en el Miss Universo

Suscríbete a nuestros canales

La representante de Jamaica, Gabrielle Henry, sufrió un accidente durante la gala preliminar del certamen Miss Universo 2025 en Bangkok, Tailandia, que dejó atónito al público.

Como se aprecia en los vídeos, la joven modelaba un vestido naranja brillante en la ronda de traje de noche el pasado 19 de noviembre, cuando dio un paso en falso y cayó al vacío desde la tarima.

En el lugar, todos quedaron paralizados, y el equipo de producción y servicios de emergencia acudieron rápidamente para asistirla. Fue llevada en camilla al hospital Paolo Rangsit Hospital.

Miss Jamaica en estado crítico

A tres días del incidente, Gabrielle continúa ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) por una “monitorización estrecha y atención especializada”, según indicó su familia a través del comité de Miss Jamaica.

Aunque desde la organización del certamen y a través de su presidente Raúl Rocha se había informado que no había fracturas graves. “No hay huesos rotos y está bajo buen cuidado”, afirmó Rocha.

Aun así, la evolución no es la esperada y su hermana, la doctora Phylicia Henry-Samuels, indicó que “Gabby no está tan bien como hubiéramos querido”.

¿Quién es Gabrielle Henry? Una reina más allá de la corona

Gabrielle Henry no es solo una participante de certamen de belleza, pues, también es oftalmóloga y fundadora de la organización social See Me Foundation, dedicada a apoyar a personas con discapacidad visual en Jamaica.

Con 28 años, representaba a Jamaica con ilusión en esta edición internacional y ahora solo le queda luchar por su pronto recuperación.

La familia solicita discreción, oraciones y apoyo mientras Gabrielle permanece hospitalizada. Las informaciones indican que podría ser mínimo siete días de vigilancia en la UCI.